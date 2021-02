Σεισμός 7,6 Ρίχτερ στον νοτιοδυτικό Ειρηνικό

Σεισμός μεγέθους 7,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε ανοιχτά από τα νησιά Λόγιαλτι, στον νοτιοδυτικό Ειρηνικό, σύμφωνα με εκτίμηση του Ευρωμεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου (EMSC).

Το επίκεντρο της σεισμικής δόνησης εντοπίζεται σε θαλάσσιο χώρο 400 χιλιόμετρα ανατολικά του Ταντίν της Νέας Καληδονίας.

Το εστιακό βάθος εκτιμάται στα δύο χιλιόμετρα.

There has just been a magnitude 7-8 earthquake near New Caledonia in the western Pacific where the Australian Plate is colliding with and subducting beneath the Pacific Plate. It was preceded by a couple of M6 foreshocks <30 mins before. A tsunami warning is currently active. pic.twitter.com/vQDU7UTD6P