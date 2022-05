Σεισμός 7,1 Ρίχτερ στον Ειρηνικό

Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 7,1 Ρίχτερ σημειώθηκε νωρίτερα, περίπου ένα τέταρτο μετά τις 12 ώρα Ελλάδος, στη νήσο Μακουάρι στον Ειρηνικό Ωκεανό, σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (ESMC). Το εστιακό του βάθος εντοπίζεται στα 2 χιλιόμετρα. Δεν έχει εκδοθεί ανακοίνωση για τσουνάμι, μέχρι στιγμής.

