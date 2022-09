Σεισμός 6,6 Ρίχτερ έπληξε το δυτικό Σιτσουάν της Κίνας

Σεισμική δόνηση μεγέθους 6,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έπληξε το Δυτικό Σετσουάν στην Κίνα τη Δευτέρα, ανακοίνωσε το Ευρωπαϊκό-Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC). Σύμφωνα με το σεισμολογικό ινστιτούτο ο σεισμός εκδηλώθηκε σε εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων.

Το επίκεντρο του σεισμού, που σημειώθηκε στις 12:52 (τοπική ώρα, 07:52 ώρα Ελλάδας), εντοπίστηκε στην πόλη Λούντινγκ, περίπου 200 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Τσενγκντού, της πρωτεύουσας της επαρχίας Σετσουάν. Λίγα λεπτά αργότερα ένας άλλος σεισμός μεγέθους 4,2 βαθμών σημειώθηκε στην πόλη Γιάαν κοντά στη Λούντινγκ.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές. Το 2013 στη Γιάαν είχε σημειωθεί ισχυρός σεισμός που είχε προκαλέσει τον θάνατο περισσότερων από 100 ανθρώπων και τον τραυματισμό χιλιάδων.

An earthquake measuring 6.6 in China in the western part of Sichuan and has a depth of 10 kilometers. #earthquake pic.twitter.com/ghhZuiVIHz