Σειρήνες και εκρήξεις στο Κίεβο - Νέος γύρος συνομιλιών Ουκρανίας-Ρωσίας τις επόμενες ημέρες

Μεγάλες εκρήξεις ακούγονται στα ανατολικά του κέντρου της πόλης του Κιέβου, λίγο μετά την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας. Τις ακολούθησαν οι σειρήνες που ήχησαν σε όλη την πόλη με την πολιτική προστασία να ζητά από τους πολίτες να σπεύσουν στα καταφύγια.

Αεροπορικές επιδρομές στην πόλη Μπρόβαρι, στην περιφέρεια του Κιέβου ενώ εκρήξεις ακούγονται και γύρω από την Μαριούπολη. Αεροπορικός συναγερμός ηχεί στις περιφέρειες Ντνίπρο, Λβιβ, Τερνόπολι, Κιρόβογκραντ, Κμελνίτσκι, και Βολίν.

Consequences of an air raid pic.twitter.com/auYv6bCrN3 — NEXTA (@nexta_tv) February 28, 2022

Ουκρανία: Οι συνομιλίες με την Ρωσία ήταν δύσκολες

Μετά από περίπου 5 ώρες διαβουλεύσεων, ολοκληρώθηκαν το απόγευμα οι ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ των αντιπροσωπειών της Ουκρανίας και της Ρωσίας στη Λευκορωσία. Οι αντιπροσωπείες επιστρέφουν στις πρωτεύουσες των δύο χωρών,μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο επικαλούμενο ουκρανό αξιωματούχο, ενώ σύμφωνα με την ίδια πηγή θα ακολουθήσει δεύτερος γύρος συνομιλιών εντός των προσεχών ημερών.

Η ουκρανική και η ρωσική αντιπροσωπεία, κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, συζήτησαν σειρά θεμάτων προτεραιότητας και τώρα επιστρέφουν στις πρωτεύουσες τους, για διαβουλεύσεις σχετικά με τις περαιτέρω αποφάσεις. Την δήλωση αυτή έκανε ο σύμβουλος του γραφείου του προέδρου της Ουκρανίας Μιχαήλ Ποντολιάκ, ο οποίος συμμετείχε στις συνομιλίες , κατά τη διάρκεια ενημέρωσης, μεταδίδει το ουκρανικό πρακτορείο ειδήσεων Ukrinform. Μετά τις διαβουλεύσεις, σε σύντομο χρονικό διάστημα αναμένεται να διεξαχθεί ο επόμενος γύρος των συνομιλιών.

«Τα μέρη όρισαν μια σειρά θεμάτων προτεραιότητας, στα οποία όρισαν ορισμένες λύσεις. Για να μπορέσουν οι αποφάσεις αυτές να έχουν κάποιες δυνατότητες προσαρμογής σε υλικοτεχνικές λύσεις, οι αντιπροσωπείες πηγαίνουν στις πρωτεύουσές τους για διαβουλεύσεις».

Από την άλλη πλευρά, ο επικεφαλής της Διεθνούς Επιτροπής της Κρατικής Δούμας, Λεονίντ Σλούτσκι δήλωσε στο TASS ότι οι αντιπροσωπείες της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Ουκρανίας βρήκαν σημαντικά σημεία στα οποία μπορεί να σημειωθεί πρόοδος. Ο Βλαντιμίρ Μεντίνισκι είπε ότι η ρωσική και η ουκρανική πλευρά έχουν βρει ορισμένα σημεία με τα οποία είναι δυνατόν να προβλεφθούν κοινές θέσεις, μεταδίδει το λευκορωσικό πρακτορείο ειδήσεων BelTA.

Όλα αυτά ενώ ο πρόεδρος της χώρας Βολοντίμιρ Ζελένσκι προχώρησε στην υπογραφή του αιτήματος για την ένταξη της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Ο Ζελένσκι ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να επιτρέψει στην Ουκρανία να αποκτήσει άμεση ένταξη βάσει μιας ειδικής διαδικασίας, καθώς αμύνεται από εισβολή ρωσικών δυνάμεων.

Την είδηση γνωστοποίησε ο σύμβουλος του Ουκρανού Προέδρου Αλεξέι Σορόκιν ενώ δημοσίευσε και σχετική φωτογραφία.

⚡️Zelensky has signed an official request to join the European Union. pic.twitter.com/5maLd8kESz — Oleksiy Sorokin (@mrsorokaa) February 28, 2022

Τελευταία ενημέρωση 22:40

Οι Αμερικανοί δεν θα πρέπει να ανησυχούν για έναν πυρηνικό πόλεμο, δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, μία ημέρα αφότου ο Ρώσος ομόλογός του Βλαντίμιρ Πούτιν διέταξε τη στρατιωτική διοίκησή του να θέσει σε συναγερμό τις ρωσικές δυνάμεις αποτροπής, μια αναφορά στις μονάδες που περιλαμβάνουν τα πυρηνικά όπλα, επικαλούμενος τις επιθετικές δηλώσεις ηγετών κρατών μελών του ΝΑΤΟ και τις οικονομικές κυρώσεις σε βάρος της Μόσχας, μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Τελευταία ενημέρωση 22:30

Δώδεκα μέλη της διπλωματικής αποστολής της Ρωσίας στον ΟΗΕ έλαβαν την εντολή να φύγουν από τις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι τις 7 Μαρτίου, ανακοίνωσε ο Ρώσος πρεσβευτής στα Ηνωμένα Έθνη, Βασίλι Νεμπένζια.

Ενώ είχε μόλις ξεκινήσει η συνέντευξη Τύπου, ο Νεμπένζια ζήτησε από τους παριστάμενους να του δώσουν ένα λεπτό για να απαντήσει σε ένα μήνυμα που έλαβε στο κινητό του. Στη συνέχεια είπε ότι μόλις πληροφορήθηκε για την απέλαση των διπλωματών από τις ΗΠΑ.

Τελευταία ενημέρωση 22:15

Το Συμβούλιο των Υπουργών προσέθεσε 26 πρόσωπα και μία οντότητα στον κατάλογο προσώπων, οντοτήτων και φορέων που υπόκεινται σε περιοριστικά μέτρα όσον αφορά ενέργειες που υπονομεύουν ή απειλούν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας.

Τελευταία ενημέρωση 21:55

Κλιμακώνεται η διπλωματική ένταση μεταξύ της Δύσης και της Ρωσίας με φόντο την εισβολή της στην Ουκρανία. Όπως μεταδίδει το πρακτορείο Spectator Index το υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας προειδοποίησε ότι οι χώρες που στέλνουν στρατιωτικό υλικό στην Ουκρανία θα είναι υπεύθυνες αν αυτό χρησιμοποιηθεί κατά της χώρας.

Τελευταία ενημέρωση 21:50

Η Τουρκία προειδοποίησε σήμερα πως θα περιορίσει τη διέλευση πλοίων από τα στενά του Βοσπόρου και των Δαρδανελίων, ζητώντας από άλλες χώρες να μη στέλνουν πολεμικά πλοία, ανακοίνωσε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

Η Συνθήκη του Μοντρέ επιτρέπει στην Τουρκία να επιβάλει περιορισμούς εν καιρώ πολέμου, από τους οποίους εξαιρούνται τα πλοία που επιστρέφουν στους ναυστάθμους τους.

«Εφαρμόσαμε ό,τι προβλέπει η Συνθήκη του Μοντρέ και αυτό θα κάνουμε στο εξής. Δεν έχει υπάρξει αίτημα για διάπλου των στενών μέχρι σήμερα», ανέφερε ο Τσαβούσογλου, σύμφωνα με το τουρκικό πρακτορείο Anadolu.

Τελευταία ενημέρωση 21:20

Την πρόθεσή της να αποχωρήσει από τις κοινοπραξίες με τη Gazprom ανακοίνωσε η Shell καθώς και να απαλλαχτεί μεταξύ άλλων από τα μερίδιά της (της τάξεως του 27,5%) στην εγκατάσταση υγροποιημένου φυσικού αερίου Sakhalin II και στο Salym Petroleum Development (που διαθέτει το 50%).

«Είμαστε συγκλονισμένοι από την απώλεια ανθρώπινων ζωών στην Ουκρανία ως αποτέλεσμα μιας παράλογης πράξης στρατιωτικής επίθεσης που απειλεί την ευρωπαϊκή ασφάλεια», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Shell, Ben van Beurden.

Τελευταία ενημέρωση 20:25

Τον αποκλεισμό όλων των εθνικών ομάδων και των συλλόγων από όλες τις διοργανώσεις ποδοσφαίρου αποφάσισαν από κοινού UEFA και FIFA. Οι αποφάσεις εγκρίθηκαν σήμερα από το Προεδρείο του Συμβουλίου της FIFA και την Εκτελεστική Επιτροπή της UEFA που είναι αντίστοιχα τα ανώτατα όργανα λήψης αποφάσεων και των δύο θεσμών για τέτοια επείγοντα θέματα.

Τελευταία ενημέρωση 20:10

Η Τουρκία δεν μπορεί να εγκαταλείψει τους δεσμούς της με τη Ρωσία αλλά και την Ουκρανία, δήλωσε ο πρόεδρος της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν επικρίνοντας παράλληλα τις διπλωματικές προσπάθειες της Δύσης.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους ο τούρκος πρόεδρος επανέλαβε την πρόθεσή του να μεσολαβήσει μεταξύ των δύο χωρών τονίζοντας ότι μπορεί να κάνει κινήσεις χωρίς να ζημιωθούν τα εμπλεκόμενα μέρη. Πρόσθεσε ότι η Άγκυρα θα εφαρμόσει ένα σύμφωνο για τη διέλευση από τα στενά της για να αποτρέψει μια κλιμάκωση του πολέμου.

Τελευταία ενημέρωση 19:13

Αίτημα να σταματήσουν οι εχθροπραξίες λόγω της ανθρωπιστικής κρίσης, κατέθεσε στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ο Εμάνουελ Μακρόν, και ενώ νωρίτερα ο γάλλος πρόεδρος είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Β.Πούτιν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Μακρόν ζήτησε από τον ρώσο πρόεδρο να μην ασκήσει βέτο η Ρωσία (σήμερα είναι η τελευταία μέρα της ρωσικής προεδρίας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ), σε μια προσπάθεια να ανοίξει ξανά ένα παράθυρο διπλωματίας. Το αίτημα Μακρόν θα συζητηθεί στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ απόψε το βράδυ στις 10 ώρα Ελλάδος.

Νωρίτερα, το γραφείο του ουκρανού προέδρου δήλωσε ότι στόχος του Κιέβου στις συνομιλίες είναι η άμεση κατάπαυση του πυρός και η απόσυρση των ρωσικών δυνάμεων από την Ουκρανία.

Εντωμεταξύ στο Χάρκοβο αναφέρθηκαν σφοδροί βομβαρδισμοί με δεκάδες νεκρούς και τραυματίες, σύμφωνα με το Κίεβο.

Το Χάκοβο υπέστη μόλις μαζικό βομβαρδισμό από Grad (πύραυλοι). Δεκάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν και εκατοντάδες τραυματίστηκαν» ανέφερε πριν λίγες ώρες ο σύμβουλος του ουκρανικού υπουργείου Εσωτερικών Άντον Χεράσενκο σε ανάρτησή του στο Facebook.

Δημοσιογράφος συνεργάτης του ABC καταγράφει την προσέλευση των δύο πλευρών, Ουκρανών και Ρώσων στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων στο Γκόμελ της Λευκορωσίας.

Russian and Ukrainian delegates have begun negotiations in Gomel, Belarus. #Ukraine is demanding an immediate ceasefire and withdrawal of Russian troops. pic.twitter.com/FBYm5ASJr3 — Tyson Whelan (@tyson_whelan) February 28, 2022

Η Ρωσία ενδιαφέρεται να επιτευχθεί συμφωνία που να είναι προς το συμφέρον και των δύο πλευρών στις συνομιλίες της με την Ουκρανία, δήλωσε ο Ρώσος διαπραγματευτής Βλαντίμιρ Μεντίνσκι.

«Κάθε ώρα που παρατείνεται η σύγκρουση, υπάρχουν Ουκρανοί πολίτες και στρατιώτες που πεθαίνουν. Συμφωνήσαμε ώστε να καταλήξουμε σε μια συμφωνία, αλλά θα πρέπει να είναι προς το συμφέρον και των δύο πλευρών», δήλωσε σε τηλεοπτικά δίκτυα ο Ρώσος διαπραγματευτής και σύμβουλος του Κρεμλίνου.

Η ουκρανική αντιπροσωπεία έφτασε το πρωί στη ζώνη στην οποία θα διεξαχθούν οι συνομιλίες με τη Ρωσία όπου θα αξιώσει «άμεση» εκεχειρία και την απόσυρση των ρωσικών στρατευμάτων, ανακοίνωσε η ουκρανική προεδρία. Της ουκρανικής αντιπροσωπείας ηγείται ο υπουργός Άμυνας Ολέκσιι Ρέζνικοφ. Αυτός συνοδεύεται από τον Μιχάιλο Ποντόλιακ, σύμβουλο της ουκρανικής προεδρίας, ενώ από ρωσικής πλευράς συμμετέχουν εκπρόσωποι της Προεδρικής Διοίκησης, του Υπουργείου Άμυνας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Ομοσπονδίας, καθώς και της Κρατικής Δούμας. Οι συνομιλίες διεξάγονται στη Λευκορωσία πολύ κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, στην περιοχή του Γκόμελ και σε μικρή απόσταση από τον πυρηνικό σταθμό του Τσερνόμπιλ, ο οποίος βρίσκεται στο ουκρανικό έδαφος.

Τελευταία ενημέρωση 17:57

Ο Πούτιν υπέγραψε διάταγμα "σχετικά με την εφαρμογή οικονομικών μέτρων" ως αντίποινα στις κυρώσεις κατά της Ρωσίας από τις ΗΠΑ και τις άλλες χώρες, μεταδίδει το ρωσικό πρακτορείο ΤASS. Το έγγραφο δημοσιεύτηκε στην επίσημη ιστοσελίδα του Κρεμλίνου.

Τελευταία ενημέρωση 17:50

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το The Kyiv Independent, ο δήμαρχος της πόλης Οκτίρκα, Πάβλο Κουζμένκο, είπε ότι οι ρωσικές δυνάμεις εισβολής έριξαν θερμοβαρική βόμβα σε δεξαμενές πετρελαίου που εξερράγησαν.

⚡️Oil depot burns after artillery shelling in Okhtyrka, Sumy Oblast.



Mayor Pavlo Kuzmenko reported that Russian occupiers dropped a vacuum bomb. This type of weapon is known as the most deadly non-nuclear bomb, producing high-temperature explosions. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) February 28, 2022

Τελευταία ενημέρωση 17:37

Έκτακτη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ πραγματοποιείται αυτή την ώρα στην Νέα Υόρκη ώστε τα 193 μέλη της να συζητήσουν τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Κατά τη διάρκεια της συνέλευσης τα κράτη μέλη που συμμετέχουν δεν έχουν δικαίωμα να ασκήσουν βέτο και τα συμπεράσματά της αν και δεν είναι δεσμευτικά έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα.

Με την έναρξη της συνεδρίασης, οι παρόντες κράτησαν ενός λεπτού σιγής για τα θύματα του πολέμου στην Ουκρανία.

Τελευταία ενημέρωση 17:30

Να σταματήσουν τα πλήγματα εναντίον των αμάχων, να διαφυλαχθούν οι πολιτικές υποδομές και να διασφαλιστεί η πρόσβαση στους οδικούς άξονες στην Ουκρανία ζήτησε από τον Βλαντιμίρ Πούτιν ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμμάνουελ Μακρόν.

Σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν ο Μακρόν ζήτησε από τον Πούτιν να παραμείνουν σε επαφή τις επόμενες ημέρες και εκείνος συμφώνησε.

Τις τελευταίες ώρες ο Μακρόν συνομίλησε επίσης «πολλές φορές» με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Τελευταία ενημέρωση 15:48

Η ομάδα χάκερ Anonymous ανέλαβε σήμερα την ευθύνη για μια κυβερνοεπίθεση που παρέλυσε τους ιστότοπους πολλών ρωσικών μέσων ενημέρωσης, ανάμεσά τους και κρατικά πρακτορεία ειδήσεων, παρατείνοντας τις πληροφοριακές επιθέσεις που έθεσαν στο στόχαστρο τις τελευταίες ημέρες πολλούς ρωσικούς επίσημους ιστότοπους.

Τελευταία ενημέρωση 15:19

Σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου ζήτησε σήμερα την αποχώρηση όλων των ρωσικών δυνάμεων από το ουκρανικό έδαφος, περιλαμβανομένων της Κριμαίας και του Ντονμπάς, μετέδωσαν ουκρανικά μέσα ενημέρωσης.

Νωρίτερα ουκρανικά μέσα μετέδωσαν πως η απαίτηση αυτή έγινε από μέλη της ουκρανικής αντιπροσωπείας στις συνομιλίες με την Ρωσία στα σύνορα με τη Λευκορωσία για κατάπαυση του πυρός.

Αργότερα τα ΜΜΕ διευκρίνισαν ότι τα αναφερόμενα σχόλια ήταν προσωπική δήλωση του προεδρικού συμβούλου Ολεξέι Αρεστόβιτς, ο οποίος δεν είναι μέλος της ουκρανικής αντιπροσωπείας.

Τελευταία ενημέρωση 14:35

Αρκετές ιστοσελίδες ρωσικών μέσων ενημέρωσης φαίνεται να έχουν παραβιαστεί και τουλάχιστον τρεις εμφανίζουν επί του παρόντος ένα αντιπολεμικό μήνυμα, αναφέρει το CNN. «Αγαπητοί πολίτες. Σας προτρέπουμε να σταματήσετε αυτή την τρέλα, μην στέλνετε τους γιους και τους συζύγους σας σε βέβαιο θάνατο. Ο Πούτιν μας κάνει να λέμε ψέματα και μας θέτει σε κίνδυνο», αναφέρει ένα μήνυμα που γράφτηκε στα ρωσικά στους ιστότοπους Forbes Russia, Fontanka, Takie Dela.

«Έχουμε απομονωθεί από όλο τον κόσμο, το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο δεν διακινούνται πλέον. Σε λίγα χρόνια, θα ζούμε όπως στη Βόρεια Κορέα», σημειώνουν ακόμα.

Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, η Kommersant και η Izvestia υποβλήθηκαν επίσης νωρίτερα σε χακάρισμα των ιστοσελίδων τους και επί του παρόντος είναι εκτός λειτουργίας.

Τελευταία ενημέρωση 14:29

Την ώρα που διεξάγονται οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στους εκπροσώπους του Κίεβου και της Μόσχας, οι μάχες συνεχίζονται να μαίνονται σε διάφορες περιοχές της Ουκρανίας με τα ρωσικά στρατεύματα να έχουν εξαπολύσει πλήρη εισβολή στην ουκρανική χερσόνησο. Χάρτη, που δημοσίευσε το Associated Press δείχνει τα πεδία των μαχών.

Τελευταία ενημέρωση 14:13

Οι υπουργοί Άμυνας της ΕΕ θα συζητήσουν σχέδια τη Δευτέρα για από κοινού χρηματοδότηση παραδόσεων όπλων αξίας 500 εκατομμυρίων ευρώ στην Ουκρανία, και αυτά θα περιλαμβάνουν μια σειρά αμυντικών όπλων για την απόκρουση των ρωσικών δυνάμεων, δήλωσε ο επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ Ζοζέπ Μπορέλ

Τελευταία ενημέρωση 14:04

Δεκάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν και εκατοντάδες τραυματίστηκαν από πυραυλικά πλήγματα των ρωσικών δυνάμεων στην ουκρανική πόλη Χαρκίβ (Χάρκοβο) σήμερα το πρωί, δήλωσε ο σύμβουλος του ουκρανικού υπουργείου Εσωτερικών Άντον Χεράσενκο.

"Το Χάρκοβο υπέστη μόλις μαζικό βομβαρδισμό από Grad (πύραυλοι). Δεκάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν και εκατοντάδες τραυματίστηκαν", σημείωσε ο ίδιος σε ανάρτησή του στο Facebook.

Τελευταία ενημέρωση 14:02

O εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης δήλωσε ότι το Βερολίνο παίρνει πολύ σοβαρά τα σχόλια του Βλαντιμίρ Πούτιν για πυρηνικό εξοπλισμό και χαρακτήρισε «ανεύθυνες» πάντως τέτοιου είδους απειλές, ενώ διαβεβαίωσε ότι το ΝΑΤΟ ουδέποτε υπήρξε και ποτέ δεν θα αποτελέσει απειλή για την Ρωσία.

Τελευταία ενημέρωση 13:50

Ο Ρομάν Αμπράμοβιτς αποδέχτηκε το ουκρανικό αίτημα να βοηθήσει στη διαπραγμάτευση για τον τερματισμό της σύγκρουσης μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, δήλωσε ο εκπρόσωπός του.

«Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι η ουκρανική πλευρά επικοινώνησε με τον Ρομάν Αμπράμοβιτς για υποστήριξη στην επίτευξη ειρηνικής επίλυσης και ότι από τότε προσπαθεί να βοηθήσει», ανέφερε.

Λαμβάνοντας υπόψη τι διακυβεύεται, θα ζητούσαμε την κατανόησή σας ως προς το γιατί δεν έχουμε σχολιάσει ούτε την κατάσταση αυτή καθαυτή ούτε τη συμμετοχή του.

Η Jerusalem Post αναφέρει ότι ο Αμπράμοβιτς βρίσκεται στη Λευκορωσία βοηθώντας στις συνομιλίες Ουκρανίας-Ρωσίας, κατόπιν αιτήματος της Ουκρανίας.

Τελευταία ενημέρωση 13:28

O Γ.Γ. του ΝΑΤΟ Γενς Στολτενμπεργκ ανακοίνωσε μέσω του twitter ότι μίλησε με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, για να τον ενημερώσει για την ενίσχυση της υποστήριξης των Συμμάχων του ΝΑΤΟ στη χώρα του.

«Μόλις μίλησα με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας, Β. Ζελένσκι και τον επαίνεσα για τη γενναιότητα του λαού και των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας. Οι Σύμμαχοι του ΝΑΤΟ ενισχύουν την υποστήριξη με πυραύλους αεράμυνας, αντιαρματικά όπλα, καθώς και ανθρωπιστική και οικονομική βοήθεια».

I just spoke with President @ZelenskyyUa & commended him for the bravery of the people & armed forces of #Ukraine. #NATO Allies are stepping up support with air-defence missiles, anti-tank weapons, as well as humanitarian & financial aid. — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) February 28, 2022

Τελευταία ενημέρωση 13:37

Η ιστοσελίδα του κρατικού πρακτορείου ειδήσεων της Ρωσίας TASS δέχθηκε σήμερα κυβερνοεπίθεση, με αποτέλεσμα την αντικατάσταση της κανονικής ιστοσελίδας με σελίδα που περιλαμβάνει αντιπολεμικό μήνυμα και έκκληση για τον τερματισμό της εισβολής του Βλαντίμιρ Πούτιν στην Ουκρανία.

«Σας καλούμε να σταματήσετε αυτήν την παράνοια, μην στέλνετε τους γιους σας και τους άνδρες σας στον βέβαιο θάνατο...Ο Πούτιν μας αναγκάζει να λέμε ψέματα και μας βάζει σε κίνδυνο... Ο πόλεμος δεν είναι δικός μας, ας τον σταματήσουμε!».

Τελευταία ενημέρωση 13:25

Ο ολλανδός πρωθυπουργός Μαρκ Ρούτε έκανε σήμερα έκκληση για διεθνή ενότητα για τον τερματισμό της ρωσικής επιθετικότητας στην Ουκρανία. Μιλώντας στο κοινοβούλιο ο Ρούτε είπε ότι τα ελεύθερα και δημοκρατικά κράτη του κόσμου "είναι ενωμένα στην καταδίκη αυτής της εισβολής και στη στήριξη του ουκρανικού λαού".

"Πρέπει να σταματήσουμε την ρωσική επιθετικότητα, την επιθετικότητα του Πούτιν, από κοινού με τους εταίρους και τους συμμάχους μας", είπε ο Ρούτε.

Τελευταία ενημέρωση 13:12

Η ΕΕ αναμένει την αίτηση της Ουκρανίας για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση «απευθείας» και αξιωματούχοι στις Βρυξέλλες είπαν ότι «αυτό θα πρέπει να αξιολογηθεί πολύ γρήγορα από το Συμβούλιο και να ληφθεί η απόφαση για το αν θα ζητηθεί επείγουσα γνώμη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή».

Τελευταία ενημέρωση 12:12

Περισσότεροι από 400 Ρώσοι μισθοφόροι έχουν πετάξει από την Αφρική για να δολοφονήσουν τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανέφερε η Daily Mail που επικαλείται έκθεση. Σύμφωνα με αυτήν μια ιδιωτική πολιτοφυλακή γνωστή ως Ομάδα Βάγκνερ φέρεται να έχει εντολές από τον Βλαντιμίρ Πούτιν να εξοντώσει τον Ζελένσκι -και 23 άλλα κυβερνητικά στελέχη- για να επιτρέψει στη Μόσχα να αναλάβει τον ανατολικοευρωπαίο γείτονά της, αναφέρει συγκεκριμένα.

Τελευταία ενημέρωση 11:51

Μήνυμα προς τους Ρώσους στρατιώτες να εγκαταλείψουν την Ουκρανία έστειλε με νέα ανάρτησή του ο Ζελένσκι. «Σώστε τις ζωές και φύγετε», είπε, υποστηρίζοντας ότι 4.500 Ρώσοι έχουν σκοτωθεί στη μάχη. Σε σχέση με τις απώλειες αμάχων είπε ότι μεταξύ αυτών υπάρχουν 16 παιδιά, ενώ άλλα 46 έχουν τραυματιστεί.

Επίσης, γνωστοποίησε ότι η Ουκρανία θα απελευθερώσει κρατούμενους με στρατιωτική εμπειρία εάν θελήσουν να συμμετάσχουν στην αγώνα ενάντια της Ρωσίας, ώστε να εξιλεωθούν.

Τελευταία ενημέρωση 11:41

Τηλεδιάσκεψη κορυφής υπό την ονομασία « Quint élargi» στην οποία θα λάβουν μέρος οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων των ΗΠΑ, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας, της Πολωνίας, της Ρουμανίας, του Καναδά, της Ιαπωνίας, καθώς και οι ιθύνοντες των ευρωπαϊκών θεσμών και του ΝΑΤΟ θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 18:30 ώρα Ελλάδας.

Γαλλικές διπλωματικές πηγές αναφέρουν ότι στόχος αυτής της τηλεδιάσκεψης είναι η βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ συμμάχων και Ευρωπαίων εταίρων στο ουκρανικό. Οι ίδιες πηγές ανέφεραν πως ενδέχεται ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς και η πρόεδρος της Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν που βρίσκονται σήμερα στο Παρίσι να λάβουν μέρος στην τηλεδιάσκεψη από το μέγαρο των Ηλυσίων στο οποίο έχουν προσκληθεί από τον πρόεδρο Μακρόν.

Τελευταία ενημέρωση 11:39

Ο εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Άμυνας παράλληλα δήλωσε ότι η Ρωσία έχει «την αεροπορική υπεροχή» σε όλη την Ουκρανία, κατά την πέμπτη ημέρα της εισβολής στη χώρα, μετά την καταστροφή των ουκρανικών αντιαεροπορικών συστημάτων Buk M-1, S-300 καθώς και την κατάρριψη πέντε μαχητικών αεροσκαφών.

Αφού επιβεβαίωσε την κατάληψη από τους Ρώσους της πόλης Μπερντιάνσκ, στη νότια Ουκρανία, την οποία έχουν ήδη ανακοινώσει οι ουκρανικές αρχές, ο Κονατσένκοφ διαβεβαίωσε επίσης ότι η Μόσχα «ελέγχει πλήρως την περιοχή γύρω από τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια», στα νοτιοανατολικά.

«Το προσωπικό του πυρηνικού σταθμού συνεχίζει το έργο συντήρησης των εγκαταστάσεων», επεσήμανε ο Κονατσένκοφ τονίζοντας ότι «η ακτινοβολία υποβάθρου βρίσκεται στα κανονικά επίπεδα».

Σε ό,τι αφορά τους φιλορώσους αυτονομιστές στην ανατολική Ουκρανία, οι οποίοι επίσης έχουν εξαπολύσει επίθεση με τη στήριξη του ρωσικού στρατού, ο Κονατσένκοφ ανέφερε ότι έχουν προχωρήσει κατά ακόμα 19 χιλιόμετρα.

Τελευταία ενημέρωση 11:31

«Οι εταίροι του ΝΑΤΟ παρέχουν στην Ουκρανία πυραύλους αεράμυνας και αντιαρματικά όπλα», δήλωσε ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ σε tweet τη Δευτέρα, προσθέτοντας ότι είχε άλλη μια τηλεφωνική συνομιλία με τον πρόεδρο της Ουκρανίας νωρίτερα.

I just spoke with President @ZelenskyyUa & commended him for the bravery of the people & armed forces of #Ukraine. #NATO Allies are stepping up support with air-defence missiles, anti-tank weapons, as well as humanitarian & financial aid. — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) February 28, 2022

Τελευταία ενημέρωση 11:30

Η Ρωσία ζήτησε από την Google να περιορίσει αμέσως την πρόσβαση σε πληροφορίες που δημοσιεύτηκαν ως μέρος του Google Ads, οι οποίες, όπως είπε, περιείχαν ανακριβείς πληροφορίες σχετικά με απώλειες από ρωσικές δυνάμεις και Ουκρανούς αμάχους.

Η κρατική ρυθμιστική αρχή επικοινωνιών Roskomnadzor είπε ότι έστειλε επιστολή στην Google ζητώντας «να αφαιρεθεί το προσβλητικό υλικό» και είπε ότι θα μπλοκάρει στο διαδίκτυο όποιους δημοσιεύουν τέτοιες πληροφορίες.

Τελευταία ενημέρωση 11:27

Τουλάχιστον 102 άμαχοι έχουν σκοτωθεί στην Ουκρανία από την Πέμπτη όταν ξεκίνησε η εισβολή των ρωσικών στρατευμάτων στη χώρα, ενώ άλλοι 304 έχουν τραυματιστεί, αν και οι πραγματικοί αριθμοί εκτιμάται ότι είναι «σημαντικά υψηλότεροι», δήλωσε σήμερα η Ύπατη Αρμοστής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα Μισέλ Μπατσελέτ.

Μιλώντας κατά την έναρξη της συνεδρίασης του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στη Γενεύη η Μπατσελέτ επεσήμανε: «Οι περισσότεροι από αυτούς τους αμάχους σκοτώθηκαν από πυροβόλα όπλα μεγάλης ακτίνας δράσης, περιλαμβανομένων βλημάτων βαρέος πυροβολικού και συστημάτων εκτόξευσης ρουκετών αλλά και αεροπορικές επιδρομές. Οι πραγματικοί αριθμοί φοβάμαι ότι είναι σημαντικά μεγαλύτεροι».

Εξάλλου περίπου 422.000 Ουκρανοί έχουν εγκαταλείψει τη χώρα τους, ενώ πολλές χιλιάδες είναι εσωτερικά εκτοπισμένοι, τόνισε η Μπατσελέτ.

Τελευταία ενημέρωση 11:20

Ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσι ζήτησε τη Δευτέρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση να επιτρέψει στην Ουκρανία να ενταχθεί άμεσα στην ΕΕ, στο πλαίσιο μιας ειδικής διαδικασίας.

«Στόχος μας είναι να είμαστε με όλους τους Ευρωπαίους και, το πιο σημαντικό, να είμαστε ίσοι. Είμαι σίγουρος ότι αυτό είναι δίκαιο. Είμαι σίγουρος ότι το αξίζουμε», είπε σε μια ομιλία βίντεο που κοινοποιήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Τελευταία ενημέρωση 11:09

Συνεχίζονται οι μάχες γύρω από την ουκρανική πόλη-λιμάνι της Μαριούπολης δήλωσε τη Δευτέρα στην τηλεόραση ο Πάβλο Κυριλένκο, επικεφαλής της περιφερειακής διοίκησης του Ντόνετσκ. Δεν είπε εάν οι ρωσικές δυνάμεις είχαν κερδίσει ή έχασαν έδαφος ούτε ανέφερε στοιχεία για τα θύματα.

Τελευταία ενημέρωση 10:45

Το γραφείο του προέδρου της Ουκρανίας αναφέρει ότι ο κύριος στόχος των συνομιλιών με τη Ρωσία είναι η άμεση κατάπαυση του πυρός και η απόσυρση των ρωσικών στρατευμάτων. «Το σημαντικό θέμα είναι άμεση εκεχειρία και η απόσυρση των στρατευμάτων από το ουκρανικό έδαφος», διευκρίνισε.

The delegates arrived at the negotiating venue by helicopter. pic.twitter.com/jumBclmFwf — NEXTA (@nexta_tv) February 28, 2022

Στην ανακοίνωση αυτή προέβη με την έλευση της αντιπροσωπεία του Κιέβου για τις συνομιλίες με τους Ρώσους στα σύνορα της Λευκορωσίας. Στην ουκρανική ομάδα συμμετέχει ο υπουργός Άμυνας Ολεξέι Ρεζνίκοφ και ο σύμβουλος του προέδρου Μιχαήλ Ποντόλιακ.

The Ukrainian delegation arrived in the area of the Ukrainian-Belarusian border to take part in talks with representatives of the Russian Federation https://t.co/RKxx6801eh — Defence of Ukraine (@DefenceU) February 28, 2022

Τελευταία ενημέρωση 10:30

Η κρατική εταιρεία πυρηνικής ενέργειας της Ουκρανίας Energoatom διέψευσε σήμερα τις πληροφορίες ότι η Ρωσία έθεσε υπό τον έλεγχό της τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, που είναι ο μεγαλύτερος στην Ευρώπη, μετέδωσε το Interfax Ukraine.

Την περασμένη εβδομάδα οι ρωσικές δυνάμεις έθεσαν υπό τον έλεγχό τους τις εγκαταστάσεις του πρώην πυρηνικού σταθμού του Τσερνόμπιλ, όπου είχε σημειωθεί η χειρότερη πυρηνική καταστροφή στον κόσμο.

Τελευταία ενημέρωση 10:14

Ο ρωσικός στρατός ανακοίνωσε ότι οι άμαχοι μπορούν να εγκαταλείψουν το Κίεβο. Ο στρατός της Ρωσίας διαβεβαίωσε σήμερα ότι οι άμαχοι μπορούν να εγκαταλείψουν «ελεύθερα» το Κίεβο, πρωτεύουσα της Ουκρανίας, κατηγορώντας παράλληλα τις ουκρανικές αρχές ότι τους χρησιμοποιούν σαν ανθρώπινες ασπίδες.

«Όλοι οι άμαχοι της πόλης μπορούν να εγκαταλείψουν την ουκρανική πρωτεύουσα ελεύθερα μέσω του αυτοκινητόδρομου Κίεβο- Βασίλκιβ», στο νοτιοδυτικό τμήμα του Κιέβου, δήλωσε ο Ιγκόρ Κονατσένκοφ, εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Άμυνας μιλώντας στην τηλεόραση.

Ο ίδιος κατηγόρησε τις αρχές του Κιέβου, που έχουν ζητήσει από τους κατοίκους της ουκρανικής πρωτεύουσας να παραμείνουν στα σπίτια τους, ότι τους χρησιμοποιούν «σαν ανθρώπινες ασπίδες» μπροστά στα ρωσικά στρατεύματα.

Σύμφωνα με τον Κονατσένκοφ, η πόλη βρίσκεται στα χέρια «πλιατσικολόγων, ληστών και εθνικιστών» τους οποίους έχουν εξοπλίσει οι αρχές.

Τελευταία ενημέρωση 10:00

«Οι Ρώσοι κατακτητές μείωσαν τον ρυθμό της επίθεσης, αλλά εξακολουθούν να προσπαθούν να επιτύχουν σε ορισμένες περιοχές στην επίθεση κατά της Ουκρανίας», ανάρτησε το Υπουργικό Συμβούλιο στην επίσημη σελίδα του στο Twitter τη Δευτέρα, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Τελευταία ενημέρωση 09:57

Η Ρωσία ενδιαφέρεται να καταλήξει σε συμφωνία που είναι προς το συμφέρον και των δύο πλευρών στις συνομιλίες με την Ουκρανία, υποστήριξε τη Δευτέρα ο Ρώσος διαπραγματευτής Βλαντιμίρ Μεντίνσκι, καθώς αξιωματούχοι ετοιμάζονται να συναντηθούν κοντά στα σύνορα. Ο Μεντίνσκι είπε ότι οι συνομιλίες αναμένεται να ξεκινήσουν στις 12 το μεσημέρι τοπική ώρα (τοπική ώρα, 11:00 ώρα Ελλάδας).

Η Ουκρανία συμφώνησε σε συνομιλίες με τη Ρωσία «χωρίς προϋποθέσεις», ανακοίνωσε χθες το γραφείο του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Ζελένσκι δεν φαινόταν αισιόδοξος για επιτυχία, αλλά είπε: «Ας προσπαθήσουν ώστε αργότερα ούτε ένας πολίτης της Ουκρανίας να μην έχει καμία αμφιβολία ότι εγώ, ως πρόεδρος, προσπάθησα να σταματήσω τον πόλεμο».

Τελευταία ενημέρωση 09:55

Ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δεν θα χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα εκτίμησε ο Βρετανός υπουργός Άμυνας Μπεν Γουάλας. «Θα πρέπει να ανησυχούμε που ένα κράτος όπως η Ρωσία πιστεύει ότι οι κανόνες δεν ισχύουν για αυτούς, είτε πρόκειται για εισβολή στην Ουκρανία ή τη χρήση νευρικοτοξικού παράγοντα στο Salisbury,», είπε ο Γουάλας στο Times Radio.

Και πρόσθεσε «όσο φιλόδοξος κι αν είναι σε σχέση με την Ουκρανία, δεν νομίζω θέλει να προχωρήσει σε αυτό το πεδίο».

Τελευταία ενημέρωση 09:43

Ο στρατός της Ρωσίας διαβεβαίωσε σήμερα ότι οι άμαχοι μπορούν να εγκαταλείψουν "ελεύθερα" το Κίεβο, πρωτεύουσα της Ουκρανίας, κατηγορώντας παράλληλα τις ουκρανικές αρχές ότι τους χρησιμοποιούν σαν ανθρώπινες ασπίδες.

"Όλοι οι άμαχοι της πόλης μπορούν να εγκαταλείψουν την ουκρανική πρωτεύουσα ελεύθερα μέσω του αυτοκινητόδρομου Κίεβο- Βασίλκιβ", στο νοτιοδυτικό τμήμα του Κιέβου, δήλωσε ο Ιγκόρ Κονατσένκοφ εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείο Άμυνας μιλώντας στην τηλεόραση, ο οποίος παράλληλα δήλωσε ότι η Ρωσία έχει "την αεροπορική υπεροχή" σε όλη την Ουκρανία, κατά την πέμπτη ημέρα της εισβολής στη χώρα.

Τελευταία ενημέρωση 09:42

Η προέλαση των ρωσικών στρατευμάτων στο Κίεβο καθυστερεί λόγω επιμελητειακών λαθών και της ισχυρής αντίστασης των Ουκρανών, ανακοίνωσε σήμερα το βρετανικό υπουργείο Άμυνας.

«Το μεγαλύτερο μέρος των χερσαίων δυνάμεων του (Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ) Πούτιν παραμένει περισσότερα από 30 χιλιόμετρα βόρεια του Κιέβου και η προέλασή τους καθυστερεί επειδή οι ουκρανικές δυνάμεις υπερασπίζονται το αεροδρόμιο Χοστομέλ, έναν από τους βασικούς στόχους των Ρώσων ήδη από την πρώτη ημέρα των συγκρούσεων», πρόσθεσε το υπουργείο. «Επιμελητειακά λάθη και η ισχυρή αντίσταση των Ουκρανών εξακολουθούν να δυσκολεύουν τη ρωσική προέλαση», εκτίμησε.

Σφοδρές συγκρούσεις συνεχίζονται γύρω από το Τσερνίχιβ, μια πόλη στη βόρεια Ουκρανία, και τη Χαρκίβ, επεσήμανε το βρετανικό υπουργείο Άμυνας σε ανάρτησή του στο Twitter, τονίζοντας ότι και οι δύο πόλεις παραμένουν υπό ουκρανικό έλεγχο.

Latest Defence Intelligence update on Ukraine pic.twitter.com/6WoxBkatNt — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) February 28, 2022

Τελευταία ενημέρωση 09:34

Οι ρωσικές δυνάμεις έθεσαν υπό τον έλεγχό τους τις πόλεις Μπερντιάνσκ και Ενερχοντάρ στην περιοχή Ζαπορίζια, στη νοτιοανατολική Ουκρανία, όπως και την περιοχή γύρω από τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, μετέδωσε σήμερα το Interfax, επικαλούμενο ανακοίνωση του ρωσικού υπουργείου Άμυνας, σύμφωνα με το Reuters. Η λειτουργία του πυρηνικού σταθμού συνεχίζεται κανονικά, διευκρίνισε.

Τελευταία ενημέρωση 09:20

Mε ανάρτηση στo twitter το υπουργείο Άμυνας της Ουκρανίας υποστηρίζει ότι οι απώλειες του ρωσικού στρατού υπολογίζονται σε 5.300 στρατιώτες, 29 αεροσκάφη, 29 ελικόπτερα και 816 τεθωρακισμένα οχήματα και 3 UAV, Τα στοιχεία δεν έχουν επιβεβαιωθεί από τους Ρώσους. Όσον αφορά τον μεγάλο αριθμό των απωλειών σε ανθρώπινο δυναμικό δεν είναι σαφές αν πρόκειται για νεκρούς ή και για βαριά τραυματίες.

Сумарні орієнтовні втрати 🇷🇺 з 24.02 по 28.02 станом на 6.00

Літаки 29

гелікоптери 29

Танки 191

Бойові броньовані машини 816

Гармат 74

ЗРК БУК 1

Град 21

Автомобільна техніка 291

Цистерни 60

БпЛА ОТР 3

Кораблі/катери 2

Засоби ППО 5

Особовий склад орієнтовно 5300(уточнюється) pic.twitter.com/Rnb9KVSF07 — ВОЇНИ УКРАЇНИ🇺🇦 (@ArmedForcesUkr) February 28, 2022

Τελευταία ενημέρωση 09:04

Ο στρατός της Ουκρανίας ανακοίνωσε σήμερα ότι η Ρωσία «επιβράδυνε τον ρυθμό της επίθεσης» κατά την πέμπτη ημέρα της εισβολής στη χώρα και ενόψει των συνομιλιών μεταξύ Κιέβου και Μόσχας στη Λευκορωσία αργότερα μέσα στην ημέρα. «Οι Ρώσοι κατακτητές επιβράδυναν τον ρυθμό της επίθεσης, αλλά εξακολουθούν να προσπαθούν να σημειώσουν νίκες σε κάποιες περιοχές», επεσήμανε το γενικό επιτελείο στρατού της Ουκρανίας.

Τελευταία ενημέρωση 09:01

Η Ρωσία έχει ξεκινήσει έρευνα για ισχυρισμούς περί βασανιστηρίων Ρώσων αιχμαλώτων πολέμου από μέλη των ουκρανικών δυνάμεων, σύμφωνα με το Associated Press.

Η ενέργεια αυτή έρχεται ως ακόλουθο των ισχυρισμών του εκπροσώπου του ρωσικού υπουργείου Άμυνας, Υποστράτηγο Ιγκόρ Κονασένκοφ, ο οποίος επεσήμανε υποτιθέμενα επεισόδια στα οποία ουκρανικές δυνάμεις βασάνισαν Ρώσους κρατούμενους και υποσχέθηκε να εντοπίσει όλους τους ενόχους και να τους οδηγήσει στη δικαιοσύνη. Δεν έδωσε λεπτομέρειες ή στοιχεία για να στηρίξει τον ισχυρισμό.

Τελευταία ενημέρωση 8:55

Η Λευκορωσία αναμένεται να στείλει στρατεύματα στην Ουκρανία το συντομότερο τη Δευτέρα για να πολεμήσουν μαζί με τις ρωσικές δυνάμεις που εισέβαλαν στην Ουκρανία την περασμένη εβδομάδα, μετέδωσαν τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα δηλώσεις ανώτατου Αμερικανού αξιωματούχων των μυστικών υπηρεσιών των ΗΠΑ.

Τελευταία ενημέρωση 8:45

Εμφανίζονται φωτογραφίες Ουκρανών πολιτών που ετοιμάζουν μολότοφ για να υπερασπιστούν τη χώρα τους. Στην φωτογραφία , που δημοσίευσε ο Guardian δείχνει μια ομάδα γυναικών να χρησιμοποιεί άδεια μπουκάλια και άλλα υλικά στην πόλη Uzhhorod στη δυτική Ουκρανία.

Τελευταία ενημέρωση 8:40

«Στη Λευκορωσία όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις Ρωσίας-Ουκρανίας. Περιμένουμε τις δύο αντιπροσωπείες» αναφέρει σε ανάρτησή του Υπουργείο Εξωτερικών της Λευκορωσίας και έχει εικόνα το τραπέζι όπου θα καθήσουν οι δύο αντιπροσωπείες.

Δημοσίευσε φωτογραφία της αίθουσας όπου θα διεξαχθούν οι συνομιλίες, στην οποία υπάρχει ένα μακρύ τραπέζι με περίπου δέκα θέσεις σε κάθε πλευρά και τις σημαίες των τριών χωρών στο βάθος.

🇷🇺🇧🇾🇺🇦In Belarus, everything is ready to host Russia-Ukraine negotiations. Waiting for delegations to arrive pic.twitter.com/WSnPMyChwg — Belarus MFA 🇧🇾 (@BelarusMFA) February 28, 2022

Οι συνομιλίες ανάμεσα στις αντιπροσωπείες της Ουκρανίας και της Ρωσίας προβλέπεται να διεξαχθούν στα σύνορα ανάμεσα στην Ουκρανία και τη Λευκορωσία, παρά το γεγονός ότι η τελευταία χρησιμεύει ως βάση οπισθοφυλακής για τις δυνάμεις της Μόσχας στην επίθεσή τους στο Κίεβο.

Τελευταία ενημέρωση 8:30

Περίπου 150 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του Κιέβου στο Τσερνιχίβ, ένας πύραυλος φέρεται να έπληξε ένα κτίριο κατοικιών στο κέντρο της πόλης, προκαλώντας πυρκαγιά.

Οι εξελίξεις στο πεδίο της μάχης

Νωρίτερα, ρωσικά στρατεύματα σταμάτησαν εν μέρει να κινούνται από τα βορειοδυτικά του Κιέβου προς το κέντρο της πρωτεύουσας της Ουκρανίας, δήλωσε χθες ο Ολεξίι Αρεστόβιτς, σύμβουλος της ουκρανικής προεδρίας. Ο ουκρανικός στρατός απέκρουσε χθες χερσαίες και αεροπορικές επιθέσεις, κατά τον ίδιο.

Ο ρωσικός στρατός προσπαθεί παράλληλα να μπει στο κέντρο του Χάρκοβο, της δεύτερης μεγαλύτερης ουκρανικής πόλης, στο ανατολικό τμήμα της χώρας, ανέφερε ο σύμβουλος της προεδρίας, ενώ 11 πλοία του ρωσικού Πολεμικού Ναυτικού βρίσκονται ανοικτά της Οδησσού.

Στη Μαριούπολη (νότια) δεν αναφέρονται προβλήματα, ωστόσο η Μπερντιάνσκ καταλήφθηκε από τα ρωσικά στρατεύματα, συμπλήρωσε. Ο Ολεξίι Αρεστόβιτς διαβεβαίωσε εξάλλου πως το Σαββατοκύριακο εντάχθηκαν στις τάξεις του ουκρανικού στρατού κάπου 100.000 έφεδροι.

Δορυφορικές φωτογραφίες που τραβήχτηκαν χθες Κυριακή εικονίζουν μεγάλη οχηματοπομπή του ρωσικού στρατού, συμπεριλαμβανομένων αρμάτων μάχης, κινούμενη προς την κατεύθυνση του Κιέβου, περίπου 64 χιλιόμετρα μακριά, ανέφερε η αμερικανική ιδιωτική εταιρεία Maxar Technologies. Η οχηματοπομπή είχε μήκος περίπου 5 χιλιόμετρα, τόνισε η Maxar.

Βρισκόταν βορειοανατολικά της ουκρανικής πόλης Ιβάνκιβ και συμπεριλάμβανε οχήματα με καύσιμα, εφόδια, καθώς και τεθωρακισμένα, ανάμεσά τους άρματα μάχης, αυτοκινούμενα πυροβόλα και τεθωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού, κατά την εταιρεία.

Η Maxar έδωσε επίσης στη δημοσιότητα φωτογραφίες που δείχνουν τις καταστροφές που προκάλεσαν πρόσφατες αεροπορικές επιδρομές στο αεροδρόμιο Αντόνοφ στο Γκοστομέλ, καθώς και μάχες μέσα και γύρω από το αεροδρόμιο.

Η εταιρεία αυτή παρακολουθεί τις κινήσεις των ρωσικών στρατευμάτων εδώ και εβδομάδες. Τα στοιχεία που δημοσιοποιεί δεν είναι δυνατό να επαληθευτούν με ανεξάρτητο τρόπο, σημειώνει το πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Επίσης, πολλά ρωσικά βομβαρδιστικά και μαχητικά απογειώθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες από τη χερσόνησο της Κριμαίας προς ουκρανικές πόλεις, μετέδωσε το ουκρανικό πρακτορείο ειδήσεων UNIAN.

Σύμφωνα με το πρακτορείο, στους στόχους πιστεύεται ότι συγκαταλέγονται το Κίεβο, το Χάρκοβο, η δεύτερη μεγαλύτερη ουκρανική πόλη, η Μικολάιφ, κοντά στη Μαύρη Θάλασσα, καθώς και η Χερσώνα. Οι πληροφορίες του πρακτορείου δεν ήταν δυνατό να επαληθευτούν με ανεξάρτητο τρόπο.

Λίγο μετά τις 2 το πρωί ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι τόνισε στον βρετανό πρωθυπουργό Μπόρις Τζόνσον κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνδιάλεξής τους χθες Κυριακή ότι οι επόμενες 24 ώρες είναι κρίσιμες για την Ουκρανία, ενημέρωσε εκπρόσωπος της Ντάουνινγκ Στριτ.

Ο κ. Τζόνσον από την πλευρά του ανέφερε ότι το Λονδίνο και οι σύμμαχοί του θα κάνουν ό,τι είναι δυνατό για να φθάσει στην Ουκρανία στρατιωτική βοήθεια, πρόσθεσε ο εκπρόσωπος σε ανακοίνωση Τύπου που δημοσιοποίησε.

