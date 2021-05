Σειρήνες αεράμυνας ήχησαν στο Ισραήλ - Η Χαμάς απειλεί με νέες επιθέσεις

Σειρήνες της αεράμυνας που προειδοποιούν για εισερχόμενες ρουκέτες ήχησαν σήμερα το βράδυ στο βόρειο Ισραήλ, κοντά στα σύνορα της χώρας με τον Λίβανο, ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός.

Πρόσθεσε πως ερευνά το περιστατικό. Το ισραηλινό τηλεοπτικό δίκτυο Channel 13 TV μετέδωσε πως ακούστηκαν εκρήξεις στην περιοχή, ενώ υπάρχουν αναφορές για εκτόξευση πέντε πυραύλων προς το βόρειο τμήμα. Δεν αναφέρθηκαν σωματικοί τραυματισμοί.

#BREAKING : Moments ago rocket alert sirens sounded on the Israel-Lebanon border in the community of Kibbutz Misgav Am. Details to follow. #IsraelUnderFire #israelUnderAttack pic.twitter.com/x7TToK12ph

Λίγες ώρες νωρίτερα,, με νέες εκτοξεύσεις πυραύλων προς το Τελ Αβίβ μετά τον θάνατο ανώτατου στελέχους της Χαμάς από την ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία, προειδοποιούσε ο εκπρόσωπος της ισλαμικής Οργάνωσης Αμπού Ομπέιντα, προαναγγέλλοντας ακόμα μεγαλύτερη κλιμάκωση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή.

Όπως μεταδίδει η Jerusalim Post ο εκπρόσωπος της Χαμάς ύστερα από τον θάνατο του ανώτερου στρατιωτικού διοικητή της οργάνωσης Ισλαμική Τζιχάντ στη Λωρίδα της Γάζας, απείλησε το Ισραήλ ότι εάν δεν σταματήσει αμέσως τους βομβαρδισμούς το Τελ Αβίβ θα βομβαρδιστεί ξανά και θα βρεθεί κάτω από τους πυραύλους μας».

Σύμφωνα με ανακοίνωση των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ, ο Χασάμ Αμπού Χαρμπίντ, διοικητής για 15 χρόνια του βόρειου τμήματος της Ισλαμικής Τζιχάντ «ήταν πίσω από αρκετές τρομοκρατικές επιθέσεις εναντίον ισραηλινών αμάχων». Όπως αναφέρουν οι Ένοπλες Δυνάμεις του Ισραήλ ήταν ο υπεύθυνος πίσω από την εκτόξευση πυραύλων κατά περιοχών που έπληξαν Ισραηλινούς αμάχους.

Μετά τη δολοφονία του παλαιστινίου τρομοκράτη, εκτοξεύθηκαν ρουκέτες εναντίον των ισραηλινών πόλεων Μπεερσεμπά και Ασκελόν στις οποίες τα ισραηλινά αεριωθούμενα απάντησαν άμεσα.

Το Reuters αναφέρει ότι συνολικά μέσα σε μια εβδομάδα υπήρξαν 201 νεκροί, συμπεριλαμβανομένων 58 παιδιά και 34 γυναίκες. Δέκα άνθρωποι σκοτώθηκαν στο Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένων δύο παιδιών.

Επικοινωνία Μπάιντεν - Νετανιάρχου

Την ίδια ώρα, αυξάνονται οι διεθνείς εκκλήσεις και διπλωματικές προσπάθειες για κατάπαυση του πυρός με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ να ανακοινώνει σήμερα ότι θα μιλήσει ξανά εντός της ημέρας με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, την ώρα που Χαμάς και Ισραήλ δείχνουν να αγνοούν τις εκκλήσεις για αποκλιμάκωση της βίας.

«Θα μιλήσω με τον πρωθυπουργό (του Ισραήλ) σε μία ώρα και θα έχω περισσότερα πράγματα να πω μετά τη συνομιλία αυτήν», είπε στους δημοσιογράφους ο Μπάιντεν, όταν ρωτήθηκε αν θα κάνει έκκληση για κατάπαυση του πυρός.

Παράλληλα, ο υπουργός Εξωτερικών των των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν, συνομίλησε με τον ομόλογό του από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα «τρόπους για τη μείωση των εντάσεων και την ενίσχυση των διεθνών προσπαθειών ώστε να σταματήσουν οι πράξεις βίας στο Ισραήλ και την Παλαιστίνη», μετέδωσε το κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο WAM σήμερα.

Ο σεΐχης Αμπντάλα μπιν Ζαγιέντ αλ Ναχιάν είπε ότι τα ΗΑΕ «στηρίζουν τις προσπάθειες των ΗΠΑ και του απεσταλμένου τους στη Μέση Ανατολή, του Χαντι Αμρ» για την αποκλιμάκωση της κατάστασης, τη μείωση της έντασης και τον τερματισμό της βίας, ανέφερε το πρακτορείο.

Στο μεταξύ, ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Λευκού Οίκου Τζέικ Σάλιβαν, μίλησε με τον Ισραηλινό ομόλογό του αλλά και με αξιωματούχους της αιγυπτιακής κυβέρνησης για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες διενεργούν ήσυχες, εντατικές διπλωματικές προσπάθειες, οι οποίες θα συνεχιστούν», έγραψε ο Σάλιβαν σε ανάρτησή του στο Twitter.

I spoke this morning with Israeli National Security Advisor Meir Ben Shabbat about the ongoing crisis. I also spoke with the Government of Egypt. The United States is engaged in quiet, intensive diplomacy and our efforts will continue.