Σεβεροντόνετσκ: Οι ρωσικές δυνάμεις βομβάρδισαν νοσοκομείο - Μία νεκρή

Ο επικεφαλής της περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης του Λουχάνσκ, Σεργκέι Γκαϊντάι, ανέφερε ότι τα ρωσικά στρατεύματα βομβάρδισαν ένα νοσοκομείο στο Σεβεροντόνετσκ, στην ανατολική Ουκρανία, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα μια γυναίκα, μετέδωσε το ουκρανικό μέσο ενημέρωσης «NEXTA».

Το ουκρανικό μέσο σε ανάρτησή του παραθέτει βίντεο στο οποίο καταγράφονται οι ζημιές που έχουν γίνει στις κτιριακές υποδομές.

The head of the Luhansk regional military administration, Sergey Gaidai, reports that #Russian troops shelled a hospital in Severodonetsk.



