Σε «πυρετό» η Ευρώπη - Στα ύψη η ατμοσφαιρική ρύπανση λόγω καύσωνα και πυρκαγιών

Η ατμοσφαιρική ρύπανση αυξάνεται σε όλη τη Βρετανία, τη Γαλλία και τη νότια Ευρώπη εν μέσω θερμοκρασιών ρεκόρ και πυρκαγιών. Επιστήμονες της EU Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS) προειδοποίησαν την Τρίτη για ανθυγιεινά επίπεδα ρύπανσης από το όζον στη νότια και δυτική Ευρώπη, τα οποία θα μπορούσαν σύντομα να επηρεάσουν τις βορειοδυτικές περιοχές.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει θέσει όριο έκθεσης στο όζον επιφάνειας οκτώ ωρών στα 100 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο. Η Νοτιοανατολική Αγγλία, η βόρεια Γαλλία και η περιοχή της Μπενελούξ έχουν επί του παρόντος ημερήσιες συγκεντρώσεις μεγαλύτερες από 120 μικρογραμμάρια. «Οι επιπτώσεις στην ποιότητα του αέρα δεν είναι αμελητέες σε σχέση με αυτόν τον καύσωνα», δήλωσε ο Mark Parrington, ανώτερος επιστήμονας της CAMS.

