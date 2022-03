Σε... μονομαχία καλεί ο Έλον Μασκ τον Πούτιν

Σε μια μονομαχία καλεί ο Έλον Μασκ τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλάντιμιρ Πούτιν με ανάρτησή του στο twitter. Ο ισχυρός άνδρας της Tesla ρίχνει το γάντι στον ρώσο πρόεδρο χωρίς ωστόσο να προσδιορίζει τι είδους μονομαχία εννοεί.

Ωστόσο, ο Μασκ αναφέρει ότι το διακύβευμα θα είναι η Ουκρανία.

I hereby challenge

Владимир Путин

to single combat



Stakes are Україна