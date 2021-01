Σε καθολικό lockdown η Αγγλία μέχρι τα μέσα Φεβρουαρίου

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον ανακοίνωσε πως η Αγγλία μπαίνει σε εθνικό lockdown -το τρίτο από την αρχή της πανδημίας- μέχρι τα μέσα Φεβρουαρίου, καθώς το νέο στέλεχος του κορονοϊού πιέζει αφόρητα το σύστημα υγείας της χώρας.

«Πρέπει να μπούμε σε εθνικό lockdown», ανέφερε στο διάγγελμά του ο Μπ. Τζόνσον, προσθέτοντας ότι, λαμβάνοντας υπόψη τα ανησυχητικά στοιχεία, έχει γίνει «σαφές ότι πρέπει να κάνουμε περισσότερα για να θέσουμε υπό έλεγχο τη μετάλλαξη κορονοϊού, που διαδίδεται με ταχύτητα, αλλά και να βοηθήσουμε την εκστρατεία εμβολιασμού στο Ηνωμένο Βασίλειο».

Μιλώντας με δραματικούς τόνους λόγω της κατάστασης που έχει δημιουργηθεί ο Τζόνσον ζήτησε από τους συμπατριώτες του να «μείνουν στο σπίτι».

Τα μέτρα περιλαμβάνουν κλείσιμο των σχολείων για τους περισσότερους μαθητές, ενώ οι πολίτες καλούνται να εργάζονται από το σπίτι εκτός αν δεν μπορούν να ανταποκριθούν στα καθήκοντά τους μέσω τηλεργασίας ή ανήκουν σε κατηγορίες εργαζομένων που παρέχουν αναγκαίες υπηρεσίες. Παράλληλα, επιτρέπονται μόνο οι μετακινήσεις για άσκηση ανά δύο άτομα, για προμήθεια φαρμάκων ή τροφίμων και παροχή βοήθειας σε άτομα που βρίσκονται σε ανάγκη.

Η μετακίνηση από το σπίτι θα επιτρέπεται μόνο για 5 λόγους:

- Μετακίνηση στην εργασία, μόνο εάν είναι αδύνατη η εργασία από το σπίτι

- Αγορά βασικών τροφίμων και φαρμάκων

- Άσκηση με ένα ακόμη άτομο, μία φορά την ημέρα

- Παροχή φροντίδας σε τρίτο πρόσωπο

- Αναζήτηση ιατρικής φροντίδας

Επιπλέον, οι φοιτητές δεν θα μπορούν να επιστρέψουν στο πανεπιστήμιο και θα περιοριστούν στην τηλεκπαίδευση. Η προσωπική διδασκαλία μπορεί να πραγματοποιηθεί για περιορισμένο αριθμό κρίσιμων μαθημάτων, όπως η ιατρική.



Εστιατόρια και άλλα καταστήματα εστίασης μπορούν να συνεχίσουν την παράδοση κατ' οίκον, αλλά το αλκοόλ δεν θα επιτρέπεται πλέον σε «πακέτο».



Οι χώροι λατρείας θα παραμείνουν ανοιχτοί με εφαρμογή κανόνων κοινωνικών αποστάσεων, όπως και οι παιδικές χαρές. Εντούτοις κλείνουν οι υπαίθριοι αθλητικοί χώροι, τα γήπεδα τένις και τα γήπεδα γκολφ. Τα υπαίθρια ομαδικά αθλήματα δεν επιτρέπονται, αλλά ο επαγγελματικός αθλητισμός, συμπεριλαμβανομένης της Premier League, ενδέχεται να συνεχιστούν.



Το lockdown πρόκειται να ψηφιστεί το συντομότερο δυνατό, πιθανόν την Τετάρτη. Ωστόσο, ο Τζόνσον είπε ότι οι νέοι κανόνες πρέπει να ισχύσουν από απόψε τα μεσάνυχτα.

