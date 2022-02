Ρώσος ΥΠΑΜ: Σε κατάσταση αυξημένης μαχητικής ικανότητας οι πυρηνικές δυνάμεις

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι οι πυρηνικές δυνάμεις του Βορείου Στόλου και του Στόλου του Ειρηνικού έχουν τεθεί σε κατάσταση αυξημένης μαχητικής ικανότητας, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Interfax, σύμφωνα με τη διαταγή που έδωσε χθες ο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Σύμφωνα με ανάρτηση του πρακτορείο Liveuamap, o υπουργός Άμυνας Σεργκέι Σόιγκου ανέφερε στον Πούτιν ότι οι βάρδιες στα πόστα των διοικήσεων των Στρατηγικών Πυραυλικών Δυνάμεων, στο Βόρειο Στόλο, στον Στόλο του Ειρηνικού και η Διοίκηση Αεροπορίας Μακρού Βεληνεκούς έχουν αρχίσει να εκτελούν καθήκοντα μάχης με ενισχυμένο προσωπικό.

Russian minister Shoigu reported to Putin that strategic nuclear forces: Russian Strategic missile troops, North and Pacific fleets(submarines), strategic aviation put on combat alert according to Putin's order https://t.co/1xmEGvdK5M #Ukraine