Σε... καραντίνα η Βρετανία - Ποιες χώρες κλείνουν τα σύνορά τους

Η μία μετά την άλλη οι χώρες ανακοινώνουν την διακοπή των αεροπρικών τους συνδέσεων με την Βρετανία, λόγω της εμφάνισης μετάλλαξης του κορονοϊού. Από την Γαλλία, την Ιταλία και τη Γερμανία, μέχρι τον Καναδά και την Σ. Αραβία, σειρά χωρών λαμβάνουν προληπτικά μέτρα και διακόπτουν την σύνδεσή τους με το Ηνωμένο Βασίλειο. Έκτακτη συνδιάσκεψη για το θέμα σε ευρωπαϊκό επίπεδο διεξάγεται εντός της ημέρας.

Πιο συγκεκριμένα, μετά την προειδοποίηση το Σάββατο από τον Μπόρις Τζόνσον ότι ένα εξαιρετικά μεταδοτικό στέλεχος του νέου κορονοϊού αποτελεί κίνδυνο για τη χώρα η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία, η Ολλανδία, η Ιρλανδία, το Βέλγιο, η Πολωνία κι άλλα ευρωπαϊκά κράτη, αλλά και το Ισραήλ, ο Καναδάς, η Τουρκία και η Σαουδική Αραβία διέκοψαν τις αεροπορικές συνδέσεις τους με τη Βρετανία, ενώ σε αναστολή όλων των πτήσεων από Βρετανία ως το τέλος του έτους προχώρησε η Ινδία.

Παράλληλα, η Ελβετία επέβαλε υποχρεωτική καραντίνα 10 ημερών σε όλους όσοι έφθασαν από τη Βρετανία ή τη Νότια Αφρική από τις 14 Δεκεμβρίου στην προσπάθεια να αποτρέψει τη μετάδοση ενός νέου στελέχους.

Από τις 21 Δεκεμβρίου, «το ομοσπονδιακό συμβούλιο διέταξε επίσης γενική απαγόρευση εισόδου στην επικράτεια για όλους τους ξένους πολίτες που φθάνουν από τη Βρετανία ή τη Νότια Αφρική. Τα τουριστικά ταξίδια από αυτές τις δύο χώρες, απαγορεύονται», διευκρινίζεται στην ανακοίνωση της κυβέρνησης.

Η Ισπανία, επίσης, απαγορεύει από αύριο την είσοδο στη χώρα όλων των ταξιδιωτών από τη Βρετανία, με εξαίρεση τους πολίτες και τους κατοίκους της Ισπανίας.

Την ίδια στιγμή, από το ξαφνικό κλείσιμο των συνόρων, χιλιάδες ταξιδιώτες έμειναν εγκλωβισμένοι στα αεροδρόμια. Εικόνες χάους επικράτησαν τόσο στο Χίθροου όσο και σε άλλα αεροδρόμια της ΕΕ, όπως στη Γερμανία.

