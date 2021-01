Σε ιστορικό χαμηλό η δημοτικότητα του Ντ. Τραμπ λίγες ώρες πριν την ορκωμοσία Μπάιντεν

Ο Ντόναλντ Τραμπ αποχωρεί από τον Λευκό Οίκο με τη δημοτικότητά του στο χαμηλότερο επίπεδο ιστορικά, με μόλις το 34% των Αμερικανών να εκφράζει θετική γνώμη για τα πεπραγμένα του, σύμφωνα με έρευνα του ινστιτούτου Gallup η οποία δημοσιεύθηκε χθες Δευτέρα, δύο ημέρες πριν από το τέλος μιας προεδρικής θητείας που δίχασε βαθιά τις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με την έρευνα αυτή, η οποία διενεργήθηκε από την 4η ως τη 15η Ιανουαρίου σε δείγμα 1.023 ενηλίκων, η δημοτικότητα του απερχόμενου αρχηγού του κράτους έφθασε σε ιστορικό χαμηλό μερικές ημέρες πριν από την ορκωμοσία του διαδόχου του, του πρώην αντιπροέδρου Τζο Μπάιντεν.

Αρκετές φορές το 2017 είχε φθάσει στο 35%, τον προηγούμενο πυθμένα της, ειδικά μετά τα φονικά επεισόδια στη συγκέντρωση της αμερικανικής άκρας δεξιάς στη Σάρλοτσβιλ (Βιρτζίνια).

Το ινστιτούτο Γκάλοπ, που μετράει συστηματικά από το 1938 τη δημοτικότητα των ενοίκων του Λευκού Οίκου κατά τη διάρκεια των θητειών τους, υπογραμμίζει ότι ο κ. Τραμπ είναι ο μοναδικός που ουδέποτε ξεπέρασε το όριο του 50% ως προς τις θετικές γνώμες για το έργο του.

Άρχισε τη θητεία του με τις θετικές γνώμες στο 45%, που έφθασαν ως το 49% στις αρχές του 2020, αλλά μειώθηκαν στο 46% λίγο πριν από τις εκλογές της 3ης Νοεμβρίου.

Final Trump Gallup Poll--Trump leaves at all-time low of 34% job approval. His average job approval over 4 years is 41%.

Ωστόσο η άρνησή του να αναγνωρίσει την ήττα του, οι προσπάθειές του να ακυρώσει το αποτέλεσμα της διαδικασίας και η επίθεση των οπαδών του εναντίον του Κογκρέσου την 6η Ιανουαρίου, πέρα από τον απολογισμό της πανδημίας του νέου κορονοϊού, συνέβαλαν να υποχωρήσει περαιτέρω η δημοτικότητά του τους τελευταίους μήνες.

Ο Ντόναλντ Τραμπ θα εγκαταλείψει την προεδρία με τη μέση δημοτικότητά του καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας του στο 41%, τη χαμηλότερη μεταξύ όλων των προέδρων όταν αποχωρούσαν, κατά το Γκάλοπ, που μετράει αυτόν τον δείκτη από την εποχή του Χάρι Τρούμαν, του λιγότερο δημοφιλούς αμερικανού αρχηγού του κράτους ως εδώ (45,4% την περίοδο 1945 - 1953).

Gallup: Trump job approval craters in the first half of January, falling to 34-62.



Trump ends his presidency with his worst approval on Gallup, and the worst average job approval of any president in the polling era. pic.twitter.com/YcKaQ3nnmK