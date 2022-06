«Σε φάση τρομερής κορύφωσης» η ρωσική πίεση για τον έλεγχο του Ντονμπάς

Οι ρωσικές δυνάμεις που προελαύνουν προς την ουκρανική πόλη Λισιτσάνσκ ασκούν αυξανόμενη πίεση στη γύρω περιοχή και στη «δίδυμη» πόλη Σεβεροντονέτσκ, ανακοίνωσε σήμερα Πέμπτη το βρετανικό υπουργείο Άμυνας.

«Από τις 19 Ιουνίου, οι ρωσικές δυνάμεις έχουν προχωρήσει πιθανόν πολύ περισσότερο από 5 χιλιόμετρα προς τη Λισιτσάνσκ του Ντονμπάς», ανέφερε το υπουργείο στην καθημερινή του ενημέρωση στο Twitter.

