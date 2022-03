Ρωσία - Ουκρανία: Σε εξέλιξη οι συνομιλίες στην Κωνσταντινούπολη - Εγγυήσεις ασφαλείας και κατάπαυση πυρός ζητά το Κίεβο

Σε εξέλιξη οι συνομιλίες Ρωσίας - Ουκρανίας στο ανάκτορο Ντολμά Μπαχτσέ στην Κωνσταντινούπολη με τον Τούρκο πρόεδρο Τ. Ερντογάν να υποδέχεται τις δύο αντιπροσωπείες και να απευθύνει κάλεσμα για άμεση κατάπαυση του πυρός. Ουκρανός δημοσιογράφος σχολίασε ότι «ήταν μια ψυχρή υποδοχή, δεν έγινε χειραψία».

Εγγυήσεις ασφαλείας, καθώς και ανθρωπιστικά ζητήματα έθεσε στο επίκεντρο των διαπραγματεύσεων το Κίεβο. Για «κακοποίηση» ρώσων αιχμαλώτων φέρεται να διαμαρτυρήθηκε έναντι της ουκρανικής αντιπροσωπείας, ρώσος διαπραγματευτής.

Παρών στις συνομιλίες είναι και ο Ρώσος ολιγάρχης Ρομάν Αμπράμοβιτς, σύμφωνα με τις πρώτες φωτογραφίες από τη συνάντηση που δημοσιεύτηκαν.

Πάντως, λίγη ώρα πριν την έναρξη των πρώτων ειρηνευτικών συνομιλιών, μετά από δύο εβδομάδες διακοπής των επαφών μεταξύ των δύο πλευρών, υψηλόβαθμος Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν δεν φαινόταν έτοιμος να συμβιβαστεί.

Εντωμεταξύ, ο Ζελένσκι σε νέο μήνυμά του το πρωί της Τρίτης ανέφερε ότι οι Ουκρανοί πληρώνουν με τις ζωές τους τις «αδύναμες» κυρώσεις, προειδοποιώντας για τον κίνδυνο χρήσης πυρηνικών από τη Ρωσία.

Αντίθετα, το Κρεμλίνο δια του εκπροσώπου του, Ντμίτρι Πεσκόφ, συνέκρινε τις κυρώσεις με «πόλεμο» και απάντησε στις αιτιάσεις του ουκρανού προέδρου ότι «κανείς δεν σκέφτεται τη χρήση πυρηνικών όπλων».

Σε μία παράλληλη εξέλιξη στο διπλωματικό πεδίο, η Μόσχα κάλεσε τους πρεσβευτές τριών χωρών της Βαλτικής -Λετονία, Εσθονία και Λιθουανία- για να τους ανακοινώσει την απέλαση των διπλωματών τους, σε απάντηση αντίστοιχης κίνησης από τις κυβερνήσεις των εν λόγω χωρών τις προηγούμενες μέρες.

Στο στρατιωτικό πεδίο, συνεχίζονται οι ουκρανικές αντεπιθέσεις έξω από το Κίεβο, ενώ, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας της Βρετανίας, υπό ουκρανικό έλεγχο παραμένει η Μαριούπολη.

Ukrainian forces drive Russian army out of a Kiev suburb after clashes. Our correspondent Obaida Hitto has the latest from Lviv pic.twitter.com/293H6DHfnQ — TRT World Now (@TRTWorldNow) March 29, 2022

Το πρωί της Τρίτης, το κεντρικό κυβερνητικό κτήριο στο Μικολάιβ της Ουκρανίας χτυπήθηκε και καταστράφηκε από πυραυλική επίθεση, σύμφωνα με ανάρτηση στο Telegram του περιφερειακού κυβερνήτη Βιτάλι Κιμ.

Τραγικός ο μέχρι στιγμής απολογισμός της ρωσικής εισβολής, με τον Γενικό Εισαγγελέα της Ουκρανίας, να αναφέρει ότι συνολικά 144 παιδιά έχουν σκοτωθεί και περισσότερα από 220 έχουν τραυματιστεί.

Με τον πόλεμο στην Ουκρανία να έχει πλέον συμπληρώσει ένα μήνα από την έναρξή του, πάνω από 3,8 εκ. άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί και χιλιάδες άλλοι έχουν σκοτωθεί ή έχουν τραυτατιστεί.

Ο ρώσος υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, δήλωσε ότι η Ρωσία θα εντοπίσει τους υπεύθυνος για τις κυβερνο-επιθέσεις κατά της Ρωσίας.

Ο υπουργός Άμυνας της Ρωσίας, Σεργκέι Σοϊγκού, δήλωσε ότι βασικός στόχος της «στρατιωτικής επιχείρησης» στην Ουκρανία αποτελεί αυτή τη στιγμή «η απελευθέρωση του Ντονμπάς», σύμφωνα με πληροφορίες του Interfax που επικαλείται το Reuters.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι οι βασικοί στόχοι της πρώτης φάσης της επιχείρησης επιτεύχθηκαν. Υπογράμμισε ότι η στρατιωτική ικανότητα της Ουκρανίας έχει υποβαθμιστεί σημαντικά, ενώ ισχυρίστηκε ότι το Κίεβο δεν διαθέτει πλέον αεροπορικές δυνάμεις.

Ακόμα, διαμήνυσε ότι η Ρωσία θα απαντήσεις κατάλληλα, αν το ΝΑΤΟ διαθέσει αεροσκάφη και ενισχύσει την αεράμυνα της Ουκρανίας, σύμφωνα με το δίκτυο TASS.

Κύριο ζήτημα για το Κίεβο στις συνομιλίες αποτελούν οι εγγυήσεις ασφαλείας και η κατάπαυση του πυρός προκειμένου να επιλυθούν ανθρωπιστικά ζητήματα, ανέφερε σύμβουλος του ουκρανού προέδρου, που επικαλείται το Reuters.

Η Ουκρανία ανακοίνωσε ότι έχει αποκαλύψει τη δράση 620 Ρώσων κατασκόπων, σύμφωνα με τη βρετανική Telegraph. Ουκρανοί αξιωματούχοι κατηγόρησαν όσους περιλαμβάνει η λίστα του Κιέβου ότι συμμετείχαν σε «εγκληματικές» δραστηριότητες σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Εκτός από τα ονόματά τους, δόθηκαν επίσης στη δημοσιότητα τα διαβατήρια, οι αριθμοί τηλεφώνου τους, καθώς και πληροφορίες ακόμα και για τις συνήθειές τους στο ποτό, αναφέρει η εφημερίδα.

Ο ΟΗΕ ανακοίνωσε ότι έχει καταφέρει να προσφέρει βοήθεια σε περισσότερους από 900.000 ανθρώπους στην Ουκρανία μέχρι σήμερα, κάτι που είναι καλό, αλλά όχι αρκετό, σύμφωνα με τον οργανισμό.

Σε μία προσπάθεια να φρενάρει την διαρροή τους στο εξωτερικό, η Μόσχα ανακοίνωσε αναστολή της υποχρέωσης στράτευσης των νέων εργαζόμενων στον τομέα της υψηλής τεχνολογίας, που εγκαταλείπουν μαζικά τη χώρα μετά την επίθεση κατά της Ουκρανίας, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο.

Οι επιχειρήσεις του τομέα της υψηλής τεχνολογίας έχουν προθεσμία μέχρι την 1η Μαΐου 2022 για την κατάρτιση της λίστας των νέων συνεργατών τους κάτω των 27 ετών για τους οποίους ζητούν αναστολή υποχρέωσης στράτευσης, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ρωσικής κυβέρνησης.

Το μέτρο αφορά επίσης φοιτητές δεκάδων ειδικοτήτων στα ρωσικά πανεπιστήμια, όπως τα μαθηματικά, η ρομποτική, η αεροναυπηγική, οι νανοτεχνολογίες.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανάρτησε στο Twitter μήνυμα, σύμφωνα με το οποίο ευχαρίστησε τον Τσέχο πρωθυπουργό Πετρ Φιάλα, υπογραμμίζοντας «τη σημαντική ανθρωπιστική βοήθεια και τη βοήθεια για την ασφάλεια, την εξαιρετική μεταχείριση των Ουκρανών που βρήκαν προσωρινό καταφύγιο στην Τσεχία».

Thanked 🇨🇿 Prime Minister @P_Fiala for supporting 🇺🇦 people in the fight against Russian aggression. Noted the significant humanitarian and security assistance, exceptional treatment of Ukrainians who found temporary shelter in the Czech Republic. We really appreciate it! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 29, 2022

Ένας από τους αρχηγούς της εξέγερσης των αυτονομιστών στην ανατολική Ουκρανία χαρακτήρισε τη ρωσική εισβολή στη χώρα «λάθος».

Ο Αλεξέι Αλεξάντροφ ήταν μέλος του κινήματος κατά της κυριαρχίας του Κιέβου που αυτονακήρυξε αυτόνομη την ανατολική περιοχή Ντονμπάς της Ουκρανίας το 2014.

Σε συνέντευξή του στο Reuters ο Αλεξάντροφ ανέφερε: «Όλα αυτά θα μπορούσαν να είχαν επιλυθεί νωρίτερα, κυρίως με διπλωματικά μέσα και ίσως μια ασήμαντη χρήση βίας. Αλλά αυτό δεν έγινε, και αποτελεί λάθος από όλες τις πλευρές».

Ο υποστηριζόμενος από τη Μόσχα αυτονομιστής συνέχισε λέγοντας ότι εδώ και πολλά χρόνια, η Ρωσία είχε αποτύχει να κατανοήσει πώς να αντιμετωπίσει την Ουκρανία. «Η αντίδραση της Μόσχας ερχόταν πάντα αργά και ποτέ δεν αντιμετώπισε την κατάσταση», πρόσθεσε.

«Αυτό ήταν λάθος, και θερίζουμε τις συνέπειες τώρα με αίμα, και πολλά θύματα και από τις δύο πλευρές».

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας κάλεσε σήμερα τους πρεσβευτές των τριών χωρών της Βαλτικής για να τους ανακοινώσει την απέλαση διπλωματών τους σε απάντηση της απέλασης ρώσων διπλωματών από το Βίλνιους, το Ταλίν και την Ρίγα.

Σε μία συντονισμένη κίνηση, η Λετονία, η Εσθονία και η Λιθουανία απέλασαν πρόσφατα συνολικά δέκα ρώσους διπλωμάτες.

Το κεντρικό κυβερνητικό κτήριο στο Μικολάιβ της Ουκρανίας χτυπήθηκε και καταστράφηκε από πυραυλική επίθεση σήμερα Τρίτη το πρωί, σύμφωνα με ανάρτηση στο Telegram του περιφερειακού κυβερνήτη Βιτάλι Κιμ. Δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα, αλλά οκτώ άνθρωποι φέρεται να έχουν εγκλωβιστεί κάτω από τα ερείπια.

Mykolaiv region administration after the Russian missile strike pic.twitter.com/rXu9thVUGF — Oleh Novikov 🇺🇦 (@olehbatkovych) March 29, 2022

Τα πρακτορεία ειδήσεων Tass και RIA στη Ρωσία αναφέρουν, σύμφωνα με το Reuters, ότι το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών καλεί πρεσβευτές από τα κράτη της Βαλτικής για να ανακοινώσει την απέλαση διπλωματών.

Η Ουκρανία ανακοίνωσε σήμερα Τρίτη ότι ξανάρχισε η απομάκρυνση αμάχων μέσω τριών ανθρωπιστικών διαδρόμων από πόλεις που πολιορκούνται από τις ρωσικές δυνάμεις, κυρίως από την Μαριούπολη, στο νότιο τμήμα της χώρας, μετά την αναστολή της χθες, Δευτέρα, λόγω φόβων για ρωσικές «προβοκάτσιες».

«Τρεις ανθρωπιστικοί διάδρομοι επικυρώθηκαν για σήμερα», δήλωσε η αντιπρόεδρος της ουκρανικής κυβέρνησης Ιρίνα Βερεστσούκ σε βίντεό της στο Telegram.

Η ίδια σημείωσε ότι οι ουκρανικές αρχές επιδιώκουν τη δημιουργία ασφαλούς διαδρόμου για τους ανθρώπους που θέλουν να εγκαταλείψουν τη Μαριούπολη με ιδιωτικής χρήσης οχήματα.

«Ψυχρό καλωσόρισμα, χωρίς χειραψία» στην έναρξη των ειρηνευτικών συνομιλιών στην Κωνσταντινούπολη.

Οι συνομιλίες μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας ξεκίνησαν στο ανάκτορο Ντολμά Μπαχτσέ στην Κωνσταντινούπολη, μετέδωσε η ουκρανική τηλεόραση.

Οι δύο αντιπροσωπείες κάθονται απέναντι η μία από την άλλη σε ένα μεγάλο τραπέζι. Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν υποδέχθηκε τις αντιπροσωπείες δηλώνοντας ότι και οι δύο πλευρές έχουν «νόμιμες ανησυχίες», ενώ τόνισε ότι «εναπόκειται και στις δύο πλευρές να τερματίσουν αυτή την τραγωδία».

Σύμφωνα με δύο πηγές τις οποίες επικαλείται το πρακτορείο Reuters, στις συνομιλίες συμμετέχει και ο ρώσος ολιγάρχης Ρομάν Αμπράμοβιτς.

The latest round of Ukraine-Russia peace talks are underway in Istanbul.



Chelsea owner Roman Abramovich, Putin’s unofficial mediator, is onsite, seen here chatting to Erdogan at the start. pic.twitter.com/o0jd4bspLp — max seddon (@maxseddon) March 29, 2022

Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας - οι πρώτες που διεξάγονται διά ζώσης εδώ και περισσότερες από δεκαπέντε ημέρες- αναμένεται να είναι δύσκολες και δεν υπάρχουν πολλές προσδοκίες ότι θα έχουν αποτελέσματα.

Ο Ουκρανός διαπραγματευτής και σύμβουλος του Ζελένσκι, Μικαήλο Ποντόλιακ, μοιράζεται μία φωτογραφία με τους επικεφαλής των δύο αντιπροσωπειών.

Round of heads of delegations. David Arakhamia and Vladimir Medinsky. On the fundamental provisions of the negotiation process. Delegations are working in parallel on the entire spectrum of contentious issues. pic.twitter.com/JsSZv7X9ZA — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 29, 2022

Ξένα ΜΜΕ: Θρίλερ με τη δηλητηρίαση Αμπράμοβιτς - Τι λένε οι ειδικοί

Η Gazprom ανακοίνωσε ότι οι εξαγωγές φυσικού αερίου στην Ευρώπη μέσω της Ουκρανίας παραμένουν υψηλές. Το πρακτορείο ειδήσεων RIA ανέφερε ότι το φυσικό αέριο ρέει με ρυθμό λίγο πάνω από 109 εκατομμύρια κυβικά μέτρα την ημέρα, ο οποίος αντιστοιχεί στις συμβατικές υποχρεώσεις του ρωσικού κρατικού κολοσσού της Ενέργειας.

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ισχυρίστηκε ότι κατέστρεψε μεγάλη αποθήκη καυσίμων στην περιοχή Ρίβνε της Ουκρανίας, πληροφορία την οποία το Reuters αναφέρει ότι δεν είναι σε θέση να επιβεβαιώσει.

Ο πρώην μόνιμος αντιπρόσωπος της Βρετανίας στο ΝΑΤΟ, Πίτερ Ρίκετς, μιλώντας σήμερα Τρίτη το πρωί στο βρετανικό ειδησεογραφικό δίκτυο Sky σχετικά μ ε την έναρξη των διαπραγματεύσεων, ανέφερε ότι «όλοι θέλουν να τελειώσει αυτός ο τρομερός πόλεμος».

«Δεν έχω καμία απολύτως αμφιβολία ότι ο πρόεδρος Ζελένσκι και η ουκρανική πλευρά είναι απόλυτα ειλικρινείς», πρόσθεσε.

«Αλλά είμαι πραγματικά επιφυλακτικός με τους Ρώσους. Δεν βλέπω ότι υπάρχουν οι συνθήκες για ουσιαστική κατάπαυση του πυρός, αλλά θεωρώ γενναιότητα για τον πρόεδρο Ζελένσκι το να αποδεχτεί ότι η Ουκρανία δεν πρόκειται να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ σύντομα», ανέφερε ο Ρίκετς.

«Ενδιαφέρεται για εγγυήσεις ασφαλείας από τις μεγάλες δυνάμεις και για ουδέτερο καθεστώς για την Ουκρανία, πιθανώς με το δικαίωμα να ενταχθεί στην ΕΕ», κατέληξε ο ίδιος.

Την ελπίδα του οι συναντήσεις Ρωσίας - Ουκρανίας να είναι επωφελείς για τις δύο χώρες και την ευρύτερη περιοχή, εξέφρασε ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ταγίπ Ερντογάν, το πρωί της Τρίτης, λίγη ώρα πριν την έναρξη των συνομιλιών μεταξύ των αντιπροσωπειών των δύο πλευρών.

Ο Ερντογάν χαρακτήρισε πολύτιμους φίλους τον Βλ. Πούτιν και τον Βολ. Ζελένσκι και τόνισε ότι οι συνομιλίες έχουν αυξήσει τις προσδοκίες για ειρηνευτική λύση.

Υπογράμμισε ότι η Τουρκία έχει επιδείξει «δίκαιη στάση» απέναντι στη σύγκρουση σε κάθε της στάδιο. Τόνισε ακόμα ότι «μία δίκαιη ειρηνευτική συμφωνία δεν θα έχει χαμένο», ενώ έκανε έκκληση για άμεση κατάπαυση του πυρός.

Ο γενικός γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες ανέλαβε διερευνητική πρωτοβουλία για την επίτευξη «ανθρωπιστικής εκεχειρίας στην Ουκρανία».

Ο A. Γκουτέρες τόνισε ότι ζήτησε από τον επικεφαλής των ανθρωπιστικών επιχειρήσεων του ΟΗΕ, Μάρτιν Γκρίφιθς, να διερευνήσει την πιθανότητα κατάπαυσης του πυρός, λέγοντας στους δημοσιογράφους ότι πιστεύει ότι «αυτή είναι η στιγμή» για τα Ηνωμένα Έθνη «να αναλάβουν την πρωτοβουλία».

Το βράδυ της Δευτέρας, ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας ανέφερε ότι η κατάπαυση του πυρός ήταν η μέγιστη φιλοδοξία του στις επερχόμενες ειρηνευτικές συνομιλίες με τη Ρωσία, αλλά ότι ο πρόεδρος Ζελένσκι είχε θέσει σαφείς κόκκινες γραμμές.

Οι συνομιλίες μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας πρόκειται να ξεκινήσουν ξανά στην Τουρκία σήμερα. Έχουν ήδη πραγματοποιηθεί αρκετοί γύροι συνομιλιών στα σύνορα της Λευκορωσίας, ωστόσο, έχει σημειωθεί μικρή πρόοδος για τον τερματισμό του πολέμου.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Ντμίτρο Κουλέμπα με tweet καλεί τα κράτη σε όλο τον κόσμο να ποινικοποιήσουν τη χρήση του συμβόλου «Ζ» ως τρόπο δημόσιας υποστήριξης του επιθετικού πολέμου της Ρωσίας.

I call on all states to criminalize the use of the ‘Z’ symbol as a way to publicly support Russia’s war of aggression against Ukraine. ’Z’ means Russian war crimes, bombed out cities, thousands of murdered Ukrainians. Public support of this barbarism must be forbidden. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 29, 2022

Το «Ζ», αναφέρει ο Κουλέμπα, «σημαίνει ρωσικά εγκλήματα πολέμου, βομβαρδισμένες πόλεις, χιλιάδες δολοφονημένους Ουκρανούς. Η δημόσια υποστήριξη αυτής της βαρβαρότητας πρέπει να απαγορευτεί.

Το υπουργείο Άμυνας της Βρετανίας μόλις δημοσίευσε την τελευταία του έκθεση πληροφοριών σχετικά με την κατάσταση στην Ουκρανία, υποστηρίζοντας ότι οι ουκρανικές δυνάμεις συνεχίζουν να πραγματοποιούν τοπικές αντεπιθέσεις έξω από το Κίεβο.

Αυτές οι επιθέσεις είχαν επιτυχία και οι Ρώσοι απωθήθηκαν από πολλές θέσεις. Ωστόσο, η Ρωσία εξακολουθεί να αποτελεί σημαντική απειλή για την πόλη μέσω της ικανότητάς της να χτυπήσει.

Οι ρωσικές δυνάμεις συνέχισαν την επίθεσή τους στη Μαριούπουλη με συνεχείς σφοδρούς βομβαρδισμούς της πόλης, ωστόσο το κέντρο της πόλης παραμένει υπό ουκρανικό έλεγχο. Αλλού, οι ρωσικές δυνάμεις διατηρούν θέσεις, ενώ προσπαθούν να αναδιοργανώσουν και να επαναφέρουν τις δυνάμεις τους».

Συνολικά 144 παιδιά έχουν σκοτωθεί μέχρι στιγμής και περισσότερα από 220 έχουν τραυματιστεί ως αποτέλεσμα της εισβολής της Ρωσίας, δήλωσε ο Γενικός Εισαγγελέας της Ουκρανίας, προσθέτοντας ότι οι αριθμοί είναι πιθανώς πολύ υψηλότεροι, καθώς οι θάνατοι στη Μαριούπολη δεν έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί.

Οι βομβαρδισμοί προκάλεσαν επίσης ζημιές σε 773 εκπαιδευτικά ιδρύματα, 75 από τα οποία καταστράφηκαν ολοσχερώς, σύμφωνα με αναφορά που δόθηκε στη δημοσιότητα την Τρίτη.

«Κανείς δεν σκέφτεται τη χρήση πυρηνικού όπλου», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, που την προηγούμενη εβδομάδα με την αναφορά του σε ενδεχόμενη χρήση πυρηνικών σε περίπτωση που η Ρωσία αντιμετωπίσει απειλή για την ύπαρξή της είχε προκαλέσει αντιδράσεις.

Στη συνέντευξη στο PBS το βράδυ της Δευτέρας, ζητήθηκε από τον Πεσκόφ να ξεκαθαρίσει τη σύγχυση γύρω από τη θέση της Ρωσίας σχετικά με πιθανή πυρηνική επίθεση.

.@ryanchilcote spoke to a Kremlin spokesman about Russia's ongoing conflict with Ukraine and asked about the potential use of nuclear weapons.



"No one is thinking about using...a nuclear weapon," Kremlin spokesman Dmitry Peskov said. pic.twitter.com/0Q5poykjZn — PBS NewsHour (@NewsHour) March 28, 2022

«Λοιπόν, πρώτα από όλα, δεν έχουμε καμία αμφιβολία ότι όλοι οι στόχοι της ειδικής στρατιωτικής μας επιχείρησης στην Ουκρανία θα ολοκληρωθούν. Αλλά το όποιο αποτέλεσμα της επιχείρησης δεν μπορεί να αποτελέσει λόγο για χρήση πυρηνικού όπλου. Δηλώνουμε ξεκάθαρα ότι μόνο όταν υπάρχει απειλή για την ύπαρξη του κράτους μας, μπορούμε και θα χρησιμοποιήσουμε πραγματικά πυρηνικά όπλα για να εξαλείψουμε την απειλή», ανέφερε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζήτησε για μία ακόμη φορά χθες Δευτέρα το βράδυ από τις δυτικές χώρες να αυστηροποιήσουν άμεσα τις κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας, επιβάλλοντάς της μεταξύ άλλων και εμπάργκο στις πωλήσεις πετρελαίου.

Σε βίντεο που ανήρτησε χθες το βράδυ στο διαδίκτυο, απευθυνόμενος στους Ουκρανούς, ένας εμφανώς οργισμένος Ζελένσκι κατήγγειλε ότι η Δύση δεν υπολόγισε σωστά πέρυσι και καθυστέρησε να επιβάλει κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας, ένα μέτρο το οποίο, σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο, θα μπορούσε να έχει αποτρέψει την εισβολή στη χώρα του.

«Ένας ευρείας κλίμακας πόλεμος έχει ξεκινήσει. Τώρα ακούγονται πολλές νύξεις και προειδοποιήσεις για ενδεχομένως σκληρότερες κυρώσεις, όπως εμπάργκο στις πωλήσεις ρωσικού πετρελαίου στην Ευρώπη στην περίπτωση που η Ρωσία χρησιμοποιήσει χημικά όπλα», επεσήμανε ο Ζελένσκι στο βίντεο στο οποίο φαίνεται κάποιες στιγμές να χτυπά τα χέρια του στο τραπέζι που βρίσκεται μπροστά του.

«Απλώς δεν υπάρχουν λέξεις (…) Εμείς, οι άνθρωποι που παραμένουμε ζωντανοί, πρέπει να περιμένουμε. Όλα όσα έχει ήδη κάνει ο ρωσικός στρατός δεν δικαιολογούν την επιβολή πετρελαϊκού εμπάργκο; Οι βόμβες φωσφόρου δεν τη δικαιολογούν; Ένα βομβαρδισμένο χημικό εργοστάσιο ή ένα βομβαρδισμένο πυρηνικό εργοστάσιο δεν τη δικαιολογούν;», διερωτήθηκε.

«Αν οι κυρώσεις είναι ήπιες ή δεν λειτουργούν με αυστηρότητα, αν μπορούν να παρακαμφθούν, δημιουργείται μια επικίνδυνη ψευδαίσθηση στη ρωσική ηγεσία ότι θα της επιτραπεί να συνεχίσει κάνει αυτό που κάνει τώρα», πρόσθεσε ο Ζελένσκι.

«Οι Ουκρανοί πληρώνουν για αυτό με τις ζωές τους. Χιλιάδες ζωές», κατήγγειλε.

Ο Ζελένσκι επεσήμανε εξάλλου ότι αυτή την εβδομάδα θα μιλήσει ενώπιον των κοινοβουλίων διάφορων χωρών, ζητώντας τους να προσφέρουν περισσότερα όπλα στην Ουκρανία.

«Οι Ουκρανοί δεν θα πρέπει να πεθάνουν απλώς επειδή κάποιος δεν μπορεί να βρει αρκετό θάρρος να δώσει τα απαραίτητα όπλα», τόνισε.

«Ο φόβος πάντα σε κάνει συνεργό», κατέληξε.