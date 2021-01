Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις 7.30 μ.μ. η Σύνοδος Κορυφής μέσω τηλεδιάσκεψης των αρχηγών κρατών της ΕΕ, με τον εμβολιασμό κατά του κορονοϊού να αποτελεί το μοναδικό θέμα συζήτησης μεταξύ των «27» της Ευρώπης και στο τραπέζι να βρίσκεται η πρόταση για το πιστοποιητικό εμβολιασμού.

Σε ανάρτησή της η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον Ντερ Λάιεν έθεσε τους βασικούς άξονες της συζήτησης των «27», οι οποίοι περιστρέφονται γύρω από την αναχαίτιση της πανδημίας.

Όπως έγραψε χαρακτηριστικά: «Βρισκόμαστε ενόψει σημαντικών συζητήσεων με τους Ευρωπαίους ηγέτες για τα επόμενα βήματα αναχαίτισης της πανδημίας. Συγκεκριμένα:

Important discussions ahead with EU leaders on the next steps to tackle the pandemic, in particular:



• Speeding up vaccination

• Vaccination certificate

• Addressing the new variants of the virus

• Supporting neighbouring countries on vaccines