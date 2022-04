Σαγκάη: Σε απόγνωση οι κάτοικοι λόγω του σκληρού lockdown - Φωνάζουν από τα παράθυρα

Κάτοικοι στη Σαγκάη ουρλιάζουν από διαμερίσματα πολυώροφων κτιρίων έπειτα από επτά συνεχόμενες ημέρες σκληρού lockdown στην πόλη.



Η πολιτική που εφαρμόζουν οι κινεζικές αρχές επιβάλλει τον υποχρεωτικό εγκλεισμό εκατομμυρίων ανθρώπων στα σπίτια, μόλις εντοπιστούν ακόμα και λίγα, σχετικά, κρούσματα κορονοϊού σε κάποια περιοχή.

Σύμφωνα με το μήνυμα που αναρτήθηκε στο twitter, o αφηγητής του βίντεο ανησυχεί ότι θα υπάρξουν μεγάλα προβλήματα με τη συνέχιση αυτής της πολιτικής.

Residents in #Shanghai screaming from high rise apartments after 7 straight days of the city lockdown. The narrator worries that there will be major problems. (in Shanghainese dialect—he predicts people can’t hold out much longer—he implies tragedy).pic.twitter.com/jsQt6IdQNh