Σχολιαστής επικαλέστηκε τον... διαβήτη για ρατσιστικό σχόλιο σε αγώνα μπάσκετ

Ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου 1 είναι μία σοβαρότατη ιατρική πάθηση, η οποία προκαλείται όταν το πάγκρεας δεν μπορεί να παράγει αρκετή ποσότητα ινσουλίνης, μιας σημαντικής για τον οργανισμό ορμόνης. Τα συμπτώματα ή οι επιπλοκές είναι ένα μούδιασμα ή «μυρμήγκιασμα» στα άκρα, ή η υπερβολική κόπωση. Αυτό που δεν θα πει ποτέ ένας γιατρός σε έναν ασθενή είναι πως η ασθένεια οδηγεί και σε... ρατσιστικό παραλήρημα.

Αυτό, πάντως επικαλέστηκε ο σχολιαστής Ματ Ρόουαν, ο οποίος «συνελήφθη» με ανοιχτό μικρόφωνο να χρησιμοποιεί μία προσβλητική έκφραση για ομάδα μπάσκετ κοριτσιών γυμνασίου, όταν οι παίκτριες αποφάσισαν να γονατίσουν κατά την ανάκρουση του εθνικού ύμνου των ΗΠΑ. Ο εκφωνητής και ιδιοκτήτης του δικτύου OSPN Live, για τον αγώνα των σχολείων Νόρμαν και Μίντουεστ Σίτι, στην Οκλαχόμα, έκανε ένα διάλειμμα από τη μετάδοση όταν άρχισε ο ύμνος, ωστόσο ο ίδιος δεν έμεινε σιωπηλός...

Βλέποντας τα κορίτσια του Νόρμαν να γονατίζουν, δεν γνώριζε πως δεν είχε κλείσει το μικρόφωνό του και ακούστηκε να λέει στον συμπαρουσιαστή του πως «ελπίζω οι αντίπαλες να τις διαλύσουν και να τις κλωτσήσουν στον π...ό!». Δεν σταμάτησε, όμως, εκεί, συμπληρώνοντας αμέριμνα πως «θέλω να πάνε στο διάολο αυτές οι ν....ς». Οταν η ρατσιστική αναφορά του πέρασε στους δέκτες της τηλεόρασης, ο Ρόουαν απολογήθηκε με μία μάλλον απρόσμενη και αστεία δικαιολογία.

There are a lot of symptoms of high blood sugar, racism is not one of them. https://t.co/q9l3Kd49Ne