Σχοινάς: Οι Γάλλοι απέρριψαν τον διχαστικό εθνικισμό

Οι Γάλλοι απέρριψαν τον «διχαστικό εθνικισμό» επιλέγοντας «μια ισχυρή Γαλλία μέσα σε μια ισχυρή Ευρωπαϊκή Ένωση» ανέφερε ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν, Μαργαρίτης Σχοινάς. Ειδικότερα, ο κ. Σχοινάς σημείωσε στην ανάρτησή του στο twitter:

«Με την ηχηρή νίκη του Εμανουέλ Μακρόν, οι Γάλλοι απέρριψαν τον διχαστικό εθνικισμό και επέλεξαν μια ισχυρή Γαλλία μέσα σε μια ισχυρή Ευρωπαϊκή Ένωση».

With the @EmmanuelMacron resounding victory, the French have rejected divisive nationalism and chosen a strong France within a strong European Union.