Σχοινάς: 35 χρόνια Erasmus - H Ευρώπη ως χώρος ελευθερίας και ευκαιριών

Οι γενιές του Erasmus αντιπροσωπεύουν την ενότητα στην πολυμορφία, την αλληλεγγύη, την κινητικότητα και την Ευρώπη ως χώρο ελευθερίας και ευκαιριών αναφέρει ο Αντιπρόεδρος της Κομισιόν Μαργαρίτης Σχοινάς με ανάρτησή του στο Twitter για τη συμπλήρωση των 35 ετών του προγράμματος.

Ειδικότερα, ο κ. Σχοινάς σημειώνει: «35 χρόνια Erasmus, 35 χρόνια από το πιο εμβληματικό πρόγραμμα της Ευρώπης, το στολίδι στο στέμμα μας. Οι γενιές Erasmus αντιπροσωπεύουν την ενότητα στην πολυμορφία, την αλληλεγγύη, την κινητικότητα, την Ευρώπη ως χώρο ελευθερίας και ευκαιριών. Η Ευρωπαϊκή Νεολαία, οι καλύτεροι πρεσβευτές μας στην ΕΕ».

35 years of Erasmus, 35 years of Europe’s most emblematic programme, the jewel in our crown.



The Erasmus generations represent unity in diversity, solidarity, mobility, Europe as an area of freedom and opportunities.



The European Youth, our best EU ambassadors. https://t.co/Ofaz3SCulx