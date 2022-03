Ρωσικό ΥΠΑΜ: Σχεδόν ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση της επιχείρησης

Η πρώτη φάση της στρατιωτικής επιχείρησης στην Ουκρανία έχει στο μεγαλύτερο μέρος της ολοκληρωθεί, όπως γνωστοποίησε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας. Πλέον στο επίκεντρο των κινήσεων από πλευράς Μόσχας θα είναι «η απελευθέρωση του Ντονμπάς», πληροφορεί.

Η ανακοίνωση φαίνεται να υποδεικνύει ότι η Ρωσία ενδεχομένως αλλάζει σε πιο περιορισμένους στόχους, αφότου βρέθηκε αντιμέτωπη με τη σθεναρή αντίσταση της Ουκρανίας τον πρώτο μήνα του πολέμου, εκτιμά το πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανέφερε πως αυτονομιστές, που στηρίζει η Ρωσία, ελέγχουν τώρα το 93% της περιοχής του Λουχάνσκ και το 54% της περιοχής του Ντονέτσκ, οι δύο περιοχές που απαρτίζουν το Ντονμπάς.

«Οι βασικοί στόχοι του πρώτου σταδίου της επιχείρησης έχουν σε γενικές γραμμές επιτευχθεί», δήλωσε ο Σεργκέι Ρουντσκόι, επικεφαλής της επιχειρησιακής διεύθυνσης του ρωσικού γενικού επιτελείου.

«Το μαχητικό δυναμικό των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας έχει σημαντικά μειωθεί, κάτι… που καθιστά δυνατό να επικεντρώσουμε τις βασικές μας προσπάθειες στο να επιτύχουμε τον κύριο στόχο μας, την απελευθέρωση του Ντονμπάς».

Παράλληλα, το δημοτικό συμβούλιο της Μαριούπολης ανέφερε σήμερα ότι με βάση αναφορές περίπου 300 άνθρωποι σκοτώθηκαν στο ρωσικό βομβαρδισμό σε θέατρο της πόλης πριν από εννέα ημέρες, σύμφωνα με το CNN. Οι εκτιμήσεις για τον αριθμό των ατόμων που βρήκαν καταφύγιο στο θέατρο κυμαίνονταν από 800 έως 1.300.

Στο Κίεβο, βίντεο δείχνει πολίτες που φέρεται να λαμβάνουν ανθρωπιστική βοήθεια στο Χάρκοβο της Ουκρανίας, να χτυπιούνται από ρωσικές οβίδες.

Russians fired on the Nova Poshta postal department in Kharkiv, where Kharkiv residents were receiving humanitarian aid. Here the video of a rocket hitting a crowd of civilians in line#RussiansWarCrimes pic.twitter.com/BvszqcI0s1