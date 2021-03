Σχέδιο περιορισμών στις εξαγωγές των εμβολίων ανακοίνωσε η Κομισιόν

Η Ευρωπαϊκή Ένωση προχωρά σε αυστηρότερους ελέγχους εξαγωγών των εμβολίων, ώστε να δοθεί στις Βρυξέλλες περισσότερη δύναμη να εμποδίσουν τις αποστολές, ειδικά στο Ηνωμένο Βασίλειο και σε άλλες χώρες παραγωγής εμβολίων που δεν επιτρέπουν από τη πλευρά τους διεθνείς αποστολές δόσεων.

Το εκτελεστικό όργανο της ΕΕ δήλωσε την Τετάρτη την παραμονή της συνόδου κορυφής των 27 ηγετών ότι έχει ένα σχέδιο έτοιμο προκειμένου να εγγυηθεί ότι τα εμβόλια που παράγονται στο μπλοκ είναι διαθέσιμα για τους πολίτες της πριν μπορέσουν να αποσταλούν για εξαγωγή.

Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φον Ντερ Λαιεν δήλωσε ότι «οι ανοιχτοί δρόμοι πρέπει να κινούνται προς τις δύο κατευθύνσεις», προσθέτοντας ότι «η ΕΕ διαθέτει ένα εξαιρετικό χαρτοφυλάκιο διαφορετικών εμβολίων και έχουμε εξασφαλίσει δόσεις για ολόκληρο τον πληθυσμό. Αλλά πρέπει να να διασφαλιστεί η έγκαιρη και επαρκής παράδοση εμβολίων στους πολίτες της ΕΕ. Κάθε μέρα μετράει».

We are introducing reciprocity and proportionality as additional criteria to be examined before authorising exports under the EU’s authorisation mechanism for #COVID19 vaccine exports.



This will ensure that the EU is able to vaccinate 70% of adults by the end of summer.