Σβ. Τιχανόφσκαγια: Ο Προτασέβιτς υπέστη βασανιστήρια

Η αρχηγός της αντιπολίτευσης στη Λευκορωσία, η Σβετλάνα Τιχανόφσκαγια, δήλωσε σήμερα ότι αναμφίβολα ο αντιφρονών δημοσιογράφος Ρόμαν Προτασέβιτς υπέστη βασανιστήρια και ζήτησε την επιβολή αυστηρότερων κυρώσεων εναντίον του Μινσκ.

Σε ένα βίντεο που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο χθες ο συλληφθείς δημοσιογράφος λέει ότι είναι καλά στην υγεία του, κάτι το οποίο απέρριψαν άμεσα οι σύμμαχοί του λέγοντας ότι ο Προτασέβιτς υποχρεώθηκε να το πει.

Την ίδια ώρα, ο επικεφαλής ενός κόμματος της αντιπολίτευσης στη χώρα, Πάβελ Σεβέρινετς και έξι άλλοι αντιφρονούντες καταδικάστηκαν σήμερα σε ποινές φυλάκισης από 4 ως 7 χρόνια, όπως είπαν δημοσιογράφοι του AFP που βρίσκονταν στο ακροατήριο.

Η δίκη και των επτά διεξήχθη κεκλεισμένων των θυρών από τα μέσα Μαϊου στην πόλη Μόγκιλεφ της ανατολικής Λευκορωσίας με την κατηγορία της συμμετοχής σε «μαζικές ταραχές», μια αναφορά στο κίνημα διαμαρτυρίας το 2020, το οποίο κατεστάλη από τις καθεστωτικές δυνάμεις του προέδρου Αλεξάντρ Λουκασένκο.

Η απόφαση αυτή συμπίπτει με την ανακοίνωση για επιβολή νέων ευρωπαϊκών κυρώσεων εις βάρος της Λευκορωσίας, η οποία κατηγορείται για την αναγκαστική προσγείωση του αεροσκάφους της Ryanair με στόχο την σύλληψη του 26χρονου αντικαθεστωτικού δημοσιογράφου, ο οποίος επέβαινε στην πτήση.

Ο Σεβέρινετς, ο οποίος είναι αρχηγός του κόμματος «Λευκορωσική Χριστιανική Δημοκρατία», ενός πολιτικού σχηματισμού που ωστόσο δεν είναι καταχωρισμένος, είχε συλληφθεί τον Ιούνιο του 2020 στη διάρκεια προεκλογικής εκστρατείας ενός υποψήφιου της αντιπολίτευσης για τις προεδρικές εκλογές του Αυγούστου.

Ο ίδιος, ο οποίος έχει ήδη εκτίσει τρία χρόνια φυλάκισης την περίοδο του 2010 για τον πολιτικό του ακτιβισμό, βρίσκεται υπό κράτηση εδώ και 11 μήνες και ως εκ τούτου δεν μπορούσε να συμμετάσχει στις διαδηλώσεις του περασμένου καλοκαιριού και του φθινοπώρου κατά της επανεκλογής του Αλεξαντρ Λουκασένκο στην προεδρία.

Η αντιπολίτευση αμφισβητεί την επανεκλογή του Λουκασένκο, ο οποίος βρίσκεται στην εξουσία από το 1994, και χαρακτηρίζει το εκλογικό αποτέλεσμα στις προεδρικές του Αυγούστου 2020 αποτέλεσμα νοθείας.

Σήμερα έκανε έκκληση προς τις ΗΠΑ και την G7 (τις περισσότερο βιομηχανικά ανεπτυγμένες χώρες του κόσμου) να αυξήσουν τις πιέσεις στο καθεστώς του Λουκασένκο.

Έπειτα από συνομιλία της με τον Σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ Τζέικ Σάλιβαν η Τιχανόφσκαγια έκανε έκκληση μέσω Twitter «οι ΗΠΑ να απομονώσουν το καθεστώς (Λουκασένκο) και να πιέσουν με την επιβολή κυρώσεων».

On the call with @JakeSullivan46 , we discussed the plane's hijack in Belarus to arrest Pratasevich. I called on 🇺🇸 to isolate the regime & pressure it through sanctions, support Belarusians, and hold a high-level international conference on resolving the crisis in Belarus. pic.twitter.com/ufo3exTw8X

Επίσης η υποψήφια στις προεδρικές εκλογές του περασμένου Αυγούστου, η οποία αναγκάστηκε να καταφύγει στη Λιθουανία, σε μήνυμά της που ανάρτησε στο Telegram αξιώνει «την συμμετοχή των λευκορωσικών δημοκρατικών δυνάμεων στην G7», η σύνοδος της οποίας είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί στις 11-13 Ιουνίου στο Ηνωμένο Βασίλειο. Υπέρ της συμμετοχής της λευκορωσικής αντιπολίτευσης στη σύνοδο της G7 έχει ταχθεί ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν. Τις ευχαριστίες της για τη στάση του Γάλλου προέδρου εξέφρασε η κ. Τιχανόφσκαγια με ανάρτησής στο Twitter, στην οποία ευχαριστεί επίσης τη Γαλλία για τη στήριξη που παρέχει στους Λευκορώσους.

I am grateful to @EmmanuelMacron for his call to invite Belarusian democratic forces to the @G7 summit in 🇬🇧. During my call with @JY_LeDrian yesterday, I proposed to include me to the summit. Thankful to 🇫🇷 for the continuous support of Belarusians. pic.twitter.com/u4DrXw8btB