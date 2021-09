Σασόλι: Στο νοσοκομείο με πνευμονία ο πρόεδρος της Ευρωβουλής

Στο νοσοκομείο με πνευμονία νοσηλεύεται ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νταβίντ Σασόλι.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο Ντ. Σασόλι αισθάνθηκε ξαφνική αδιαθεσία ανεβάζοντας πυρετό το βράδυ της περασμένης Τρίτης. Υποβλήθηκε σε rapid test και μοριακό τεστ, βρέθηκε αρνητικός στον κορονοϊό και του συστήθηκε να παραμείνει στο σπίτι του για ανάπαυση.

Όπως, οι γιατροί του έκριναν ότι θα έπρεπε να παραμείνει στο νοσοκομείο για παρακολούθηση. «Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ντέιβιντ Σασόλι μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο στο Στρασβούργο την Τετάρτη 15 Σεπτεμβρίου. Μετά τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις διαγνώστηκε με πνευμονία και αμέσως νοσηλεύτηκε. Είναι σε καλή κατάσταση», αναφέρεται στην ανακοίνωση του εκπροσώπου Τύπου του προέδρου που δόθηκε στη δημοσιότητα το απόγευμα της Δευτέρας.

Ανάρτηση με την οποία ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση στον Ντ. Σασόλι έκανε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ.

Rimettiti presto caro Davide. @EP_President



Wishing you a very speedy recovery. Take care.