Σασόλι: Φρικιαστική και σκληρή επίθεση

Για «φρικιαστική και σκληρή επίθεση» κάνει λόγο ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Νταβίντ Σασόλι σε ανάρτησή του για την τρομοκρατική επίθεση στο αεροδρόμιο της Καμπούλ.

Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σημειώνει στο Twitter:

«Φρικιαστική και σκληρή επίθεση. Στεκόμαστε κοντά στις οικογένειες των θυμάτων και των τραυματιών. Είναι ζωτικής σημασίας να διασφαλιστεί η ασφάλεια του αεροδρομίου της Καμπούλ. Οι χώρες της ΕΕ πρέπει να βρουν τη δύναμη να φέρουν στην ασφάλεια τους Ευρωπαίους πολίτες και εκείνους που αισθάνονται ότι απειλούνται».

A horrendous and cruel attack. We stand close with the families of the victims and those injured.



It is vital to ensure the security of #Kabul airport. EU countries must find the strength to bring European citizens and those who feel threatened to safety.