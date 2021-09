Την αλληλεγγύη στους πολίτες της Κρήτης που χτυπήθηκαν από τον σημερινό σεισμό εκφράζει ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Νταβίντ Σασόλι.

«Eκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στους πολίτες της Κρήτης που χτυπήθηκαν από ισχυρό σεισμό σήμερα. Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια του ανθρώπου που πέθανε και οι καλύτερες ευχές μας για ταχεία και πλήρη ανάρρωση σε αυτούς που τραυματίστηκαν» αναφέρει ο κ. Σασόλι.

We stand in solidarity with the people of Crete who were hit by a severe earthquake today.



Our sincere condolences go to the family of the person who died, and our best wishes for a speedy and full recovery to those who were injured.