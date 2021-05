Σαρωτικοί βομβαρδισμοί και χερσαία επίθεση στη Γάζα από δυνάμεις του Ισραήλ - Διαψεύδεται η εισβολή

Με σαρωτικούς βομβαρδισμούς στη Λωρίδα της Γάζας λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Πέμπτης 13, προς Παρασκευή 14 Μαΐου απάντησε το Ισραήλ στο μπαράζ πυραυλικών επιθέσεων από τη Χαμάς. Αν και αρχικά υπήρχαν συγκεχυμένες πληροφορίες περί εισβολής του ισραηλινού στρατού στη Γάζα, τελικά το σενάριο αυτό διαψεύστηκε.



Σε διάγγελμά του ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου ανέφερε πως η επιχείρηση θα συνεχιστεί και ότι το Ισραήλ «θα απαιτήσει βαρύ τίμημα από τη Χαμάς».

Αρχικά με ένα λακωνικό μήνυμα στο Twitter οι Δυνάμεις Άμυνας του Ισραήλ (IDF) ανέφεραν στις 12.22 πως «Η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία και χερσαίες δυνάμεις διεξάγουν αυτή τη στιγμή επίθεση στη Λωρίδα της Γάζας». Παράλληλα ερωτηθείς σχετικά από το Γαλλικό Πρακτορείο, ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, ο Τζόναθαν Κόνρικους, επιβεβαίωσε ότι ισραηλινοί στρατιώτες έχουν μπει στον παλαιστινιακό θύλακα.

IDF air and ground troops are currently attacking in the Gaza Strip. — Israel Defense Forces (@IDF) May 13, 2021

Τα παραπάνω πυροδότησαν μια έντονη φημολογία περί εισβολής στη Γάζα, την ίδια στιγμή που ο παλαιστινιακός θύλακας δεχόταν βροχή από εκατοντάδες πλήγματα, τόσο από χερσαίες όσο και από εναέριες δυνάμεις του Ισραήλ.

Περίπου τρεις ώρες αργότερα, οι ισραηλινές δυνάμεις διαβεβαίωσαν τελικά ότι δεν έχουν εισέλθει στρατεύματα στη Λωρίδα της Γάζας, επικαλούμενες πρόβλημα «εσωτερικής επικοινωνίας» για να εξηγήσει τη διάψευση αυτή.

#BREAKING Israeli army says has not entered Gaza Strip pic.twitter.com/xyMSmLpYC5 — AFP News Agency (@AFP) May 13, 2021

NEW: Israeli Prime Minister Netanyahu on the ongoing operation against Gaza:



“I said that we would charge a very heavy price from Hamas ... The last word was not said and this operation will continue as long as necessary.”

pic.twitter.com/NCYGgCRN1q — Alex Salvi (@alexsalvinews) May 13, 2021

Λίγο μετά την εκδήλωση της επίθεσης, ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν ανέφερε πως η επιχείρηση θα συνεχιστεί και ότι το Ισραήλ «θα απαιτήσει βαρύ τίμημα από τη Χαμάς».

«Είπα ότι θα απαιτήσουμε βαρύ τίμημα από τη Χαμάς» δήλωσε ο ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, λίγο μετά την ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού. «Το κάνουμε και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε με μεγάλη ένταση. Αυτή δεν είναι η τελευταία λέξη και αυτή η επιχείρηση θα συνεχιστεί όσο χρειάζεται».

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας στη Γάζα, τουλάχιστον 109 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί και άλλοι 620 και πλέον έχουν τραυματιστεί. Σύμφωνα με ισραηλινά ΜΜΕ, οι ρουκέτες των παλαιστινίων μαχητών έχουν στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον έξι Ισραηλινούς.

Περισσότερες από 150 αεροπορικές επιθέσεις

Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης της Χαμάς ισχυρίστηκαν ότι πάνω από 150 ισραηλινές αεροπορικές επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν μέσα σε λίγα μόλις λεπτά ενώ οι Times of Israel, μετέδωσαν πως οι Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας διέταξαν όλους όσοι βρίσκονταν σε απόσταση 4 χιλιομέτρων από τα σύνορα με τη Γάζα να εισέλθουν σε καταφύγια και να παραμείνουν εκεί μέχρι νεωτέρας.

Πρόκειται για ένα προληπτικό μέτρο, καθώς ο στρατός ανέμενε αντίποινα από τους Παλαιστίνιους μαχητές.

Footage shows Gaza getting battered by IDF in the last 40 mins — Using IDF’s all. Artillery + mortar fire + IDF tanks + IDF jets + helicopters + drones. Gaza has no power right now- Hamas is striking back as we speak



pic.twitter.com/9DNbpzCxHk — ASB News / MILITARY (@ASBMilitary) May 13, 2021

Στα σύνορα επίγειες δυνάμεις

Επίγεια στρατεύματα ξεκίνησαν να αναπτύσσονται στα σύνορα με τον θύλακα την Πέμπτη, με εκπρόσωπο του IDF να επιβεβαιώνει ότι υπήρχαν «διάφορα στάδια προετοιμασίας επιχειρήσεων εδάφους».

Ο ισραηλινός επιτελάρχης αντιστράτηγος Αβίβ Κοχάβι είχε ήδη ετοιμάσει σχέδιο χερσαίας επέμβασης στη Γάζα και περίμενε την έγκριση από την κυβέρνηση, όπως και έγινε.

Την κινητοποίηση επιπλέον 9.000 εφέδρων ενέκρινε ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ Μπένι Γκαντζ, όπως ανακοινώθηκε το βράδυ της Πέμπτης.

Οι επιπλέον στρατιωτικές δυνάμεις θα αναπτυχθούν στη νότια και κεντρική περιφερειακή διοίκηση των ενόπλων δυνάμεων, μεταξύ άλλων, σύμφωνα με την ανακοίνωση. Σημειώνεται ότι την Τρίτη το Ισραήλ είχε κινητοποιήσει 5.000 εφέδρους.

Από το μεσημέρι της Πέμπτης ισραηλινά άρματα μάχης και τεθωρακισμένα οχήματα έχουν αναπτυχθεί κατά μήκος των συνόρων με τη Λωρίδα της Γάζας, όπου συνεχίζεται η ανταλλαγή πυρών.

Ο Γκαντζ διέταξε επίσης την αποστολή ενισχύσεων στις δυνάμεις ασφαλείας των «μικτών» πόλεων, όπου ζουν μαζί Εβραίοι και Άραβες, καθώς από την Τρίτη σημειώνονται ταραχές.

Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, περίπου 1.750 ρουκέτες έχουν εκτοξευτεί από τη Γάζα προς το Ισραήλ από τη Δευτέρα το βράδυ.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ προτρέπει τους Αμερικανούς να αποφεύγουν τα ταξίδια στο Ισραήλ και στα Παλαιστινιακά Εδάφη

Το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών προέτρεψε χθες Πέμπτη τους υπηκόους των ΗΠΑ να «αποφεύγουν τα ταξίδια στο Ισραήλ», εξαιτίας της ανάφλεξης της βίας αυτή την εβδομάδα ανάμεσα στους Ισραηλινούς και τους Παλαιστίνιους.

Το επίπεδο της προειδοποίησης στους ταξιδιώτες, το οποίο είχε μειωθεί τις αμέσως προηγούμενες εβδομάδες χάρη στη βελτίωση της υγειονομικής κατάστασης, ειδικότερα την πρόοδο της εκστρατείας εμβολιασμού κατά της COVID-19 στο εβραϊκό κράτος, επανήλθε στην τρίτη βαθμίδα της τετράβαθμης κλίμακας του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

«Αποφύγετε να πάτε στο Ισραήλ λόγω της ένοπλης σύρραξης και των ταραχών», αναφέρεται στη νεότερη ταξιδιωτική οδηγία.

Η αμερικανική διπλωματία αναφέρεται ακόμη πιο κατηγορηματικά προειδοποιώντας τους Αμερικανούς να μην πάνε στη Λωρίδα της Γάζας εξαιτίας «της τρομοκρατίας, των ταραχών και της ένοπλης σύρραξης», ούτε στη Δυτική Όχθη λόγω των υγειονομικών μέτρων. Στην περίπτωση των Παλαιστινιακών Εδαφών, η προειδοποίηση βρίσκεται στην τέταρτη, την υψηλότερη βαθμίδα της κλίμακας.