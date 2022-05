Σαρλ Μισέλ για Αλεξανδρούπολη: Γεωπολιτική επένδυση, νέα αυγή για την ευρωπαϊκή ενεργειακή ανεξαρτησία

«Είναι η ώρα της αλήθειας είναι να δείξουμε τι μπορούμε να πετύχουμε από κοινού», τόνισε ο Σαρλ Μισέλ απευθυνόμενος στον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη στα εγκαίνια της κατασκευής του Τερματικού Σταθμού Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου LNG στην Αλεξανδρούπολη.

«Αγαπητέ Κυριάκο, πιστεύω ακράδαντα ότι βλέπουμε μια νέα αυγή για την ευρωπαϊκή ενεργειακή ανεξαρτησία. Βλέπουμε ξεκάθαρες αποδείξεις αυτού του νέου μέλλοντος εδώ σήμερα στην Αλεξανδρούπολη με το νέο τέρμιναλ LNG. Είναι ένα θετικό βήμα στο κοινό πολιτικό μας σχέδιο», δήλωσε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου προσθέτοντας ότι «Πρόκειται για γεωπολιτικής σημασίας πρωτοβουλία που παρέχει φυσικό αέριο στην Ελλάδα, στη Βουλγαρία, στη Βόρεια Μακεδονία και θα συμβάλλει στους κοινούς στόχους».

