Σάλος στο twitter με την ανάρτηση Βαρουφάκη για το Αφγανιστάν

Πολλές είναι οι αντιδράσεις στο διαδίκτυο για την ανάρτηση του Γιάνη Βαρουφάκη σχετικά με το Αφγανιστάν και συγκεκριμένα για τη ζωή των γυναικών στη χώρα μετά την επέλαση των Ταλιμπάν.

Ο γενικός γραμματέας του MεΡΑ25 χαρακτήρισε την επέλαση των Ταλιμπάν ως ήττα του φιλελεύθερου νεοσυντηριτικού ιμπεριαλισμού ενώ αναφέρει ότι καθώς η αλληλεγγύη του στις γυναίκες δεν έχει ιδιαίτερη σημασία εκείνος την προσφέρει.

Ο κ. Βαρουφάκης έγραψε: Την ημέρα που ο φιλελεύθερος-νεοσυντηριτικός ιμπεριαλισμός ηττήθηκε μια για πάντα, οι σκέψεις του ΜέΡΑ25 βρίσκονται δίπλα στις γυναίκες του Αφγανιστάν. Η αλληλεγγύη μας πιθανότατα δεν έχει ιδιαίτερη σημασία για αυτές αλλά είναι το μόνο που μπορούμε να προσφέρουμε, τουλάχιστον προς ώρας. Κουράγιο αδελφές μας!

On the day liberal-neocon imperialism was defeated once and for all, DiEM25's thoughts are with the women of Afghanistan. Our solidarity probably means little to them but it is what we can offer - for the time being. Hang in there sisters!