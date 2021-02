Σάλος στις ΗΠΑ για το ταξίδι του γερουσιαστή Κρουζ στο Μεξικό 

Ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Τεντ Κρουζ βρίσκεται αντιμέτωπος με θύελλα αντιδράσεων καθώς φωτογραφίες του έκαναν τον γύρο του διαδικτύου να ταξιδεύει με την οικογένειά του για διακοπές σε θέρετρο του Μεξικό, καθώς οι κάτοικοι της πολιτείας του υποφέρουν χωρίς θέρμανση και νερό λόγω της ιστορικής χειμερινής καταιγίδας.

Οι εικόνες, οι οποίες άρχισαν να κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Τετάρτη το βράδυ, δείχνουν τον Κρουζ με την οικογένειά του να περιμένει σε μια πύλη του αεροδρομίου με αποσκευές.

Ted Cruz had a huge container of luggage for each hour he planned to stay in Mexico pic.twitter.com/WL1Drp2vpW