Σαλμάν Ρουσντί: Παραμένει διασωληνωμένος, κινδυνεύει να χάσει την όρασή του

Διασωληνωμένος και με κίνδυνο να χάσει την όρασή του από το ένα του μάτι, νοσηλεύεται σε νοσοκομείο της Νέας Υόρκης ο διάσημος Βρετανός συγγραφέας Σαλμάν Ρουστντί, μετά τη δολοφονική επίθεση με μαχαίρι που δέχθηκε χθες. Ο Ρουσντί σωριάστηκε στο πάτωμα και διακομίστηκε με ελικόπτερο στο νοσοκομείο και υποβλήθηκε σε πολύωρη χειρουργική επέμβαση.

Σε γραπτή ανακοίνωση που εξέδωσε ο λογοτεχνικός πράκτοράς του, Άντριου Γουάιλι, ο Ρουσντί έχει υποστεί σοβαρή ζημιά στα νεύρα του ενός του χεριού και στο ήπαρ. «Τα νέα δεν είναι καλά. Ο Σαλμάν μάλλον θα χάσει την όραση στο ένα του μάτι· τα νεύρα στο χέρι του κόπηκαν· και το ήπαρ του τρυπήθηκε από μαχαιριά και έχει υποστεί ζημιά», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Ο 75χρονος συγγραφέας, είχε δεχθεί δεκάδες απειλές κατά της ζωής του ενώ ο αγιατολάχ Χομεϊνί είχε εκδώσει φετφά για τη δολοφονία του, για το μυθιστόρημα που έγραψε στα τέλη της δεκαετίας του '80 και είχε θεωρηθεί από τους φανατικούς μουσουλμάνους ως «βλάσφημο».

Ταυτοποιήθηκε ο δράστης

Εντωμεταξύ η αστυνομία της Νέας Υόρκης ταυτοποίησε τον δράστη της επίθεσης κατά του Σαλμάν Ρουσντί. Πρόκειται για τον 24χρονο Χάντι Ματάρ, από το Νιου Τζέρσεϊ, χωρίς ωστόσο να έχουν γίνει γνωστά τα κίνητρα της επίθεσης.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 24χρονος όρμησε στη σκηνή την ώρα που ο Ρουσντί ετοιμαζόταν να εκφωνήσει ομιλία σε εκδήλωση του Ιδρύματος Τσοτόκουα και μαχαίρωσε στον λαιμό τον 75χρονο συγγραφέα, ο οποίος έπεσε στο πάτωμα. Παρευρισκόμενοι τον ακινητοποίησαν και στη συνέχεια συνελήφθη από τους αστυνομικούς.

Η αστυνομία της Νέας Υόρκης υπογράμμισε πως δεν υπήρχαν ενδείξεις για πιθανές απειλές πριν από την εκδήλωση.

Λευκός Οίκος: Φρικιαστική η επίθεση

Η επίθεση εναντίον του Σαλμάν Ρούσντι ήταν «φρικιαστική», τόνισε ο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας της αμερικανικής προεδρίας, ο Τζέικ Σάλιβαν.

«Προσευχόμαστε όλοι για την ταχεία ανάρρωσή του. Και είμαστε ευγνώμονες στους καλούς πολίτες και στους εργαζόμενους στις υπηρεσίες άμεσης βοήθειας που του προσέφεραν φροντίδες τόσο άμεσα», σημείωσε ο κ. Σάλιβαν μέσω του Twitter.

