Σαγκάη: Πρώτοι θάνατοι εξαιτίας της COVID-19 μετά το lockdown

Οι υγειονομικές αρχές της Κίνας ανακοίνωσαν σήμερα τους πρώτους τρεις θανάτους ασθενών εξαιτίας επιπλοκών της COVID-19 στη Σαγκάη αφότου επιβλήθηκε lockdown στην κινεζική οικονομική πρωτεύουσα, στα τέλη του Μαρτίου.

Ο ασιατικός γίγαντας, όπου οι αρχές συνεχίζουν να εφαρμόζουν πολιτική «μηδέν κρουσμάτων» του νέου κορονοϊού, επισήμως δεν έχει καταγράψει παρά 4.641 θανάτους εξαιτίας της COVID-19 αφότου ταυτοποιήθηκε ο SARS-CoV-2 στο έδαφός της, στην πόλη Γουχάν, στα τέλη του 2019.

Σε ανακοίνωσή του που μεταφορτώθηκε σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης, ο δήμος της Σαγκάης διευκρίνισε ότι οι τρεις ασθενείς που υπέκυψαν ήταν ηλικιωμένοι με υποκείμενα νοσήματα.

Οι δύο προηγούμενοι θάνατοι εξαιτίας της COVID-19 στην Κίνα είχαν ανακοινωθεί στα μέσα του Μαρτίου στην επαρχία Τζιλίν (βορειοανατολικά), που γειτονεύει με τη Βόρεια Κορέα.

Στη Σαγκάη επιβεβαιώθηκαν 19.831 ασυμπτωματικά κρούσματα του ιού το τελευταίο 24ωρο, από 21.582 το Σάββατο, ενώ καταγράφηκαν 2.417 συμπτωματικοί ασθενείς, από 3.238 την προηγουμένη.

Η κινεζική οικονομική πρωτεύουσα έχει μετατραπεί πλέον σε θέατρο της χειρότερης έξαρσης της πανδημίας από την εκδήλωση της υγειονομικής κρίσης, με δεκάδες χιλιάδες κρούσματα να επιβεβαιώνονται καθημερινά.

Στη μητρόπολη έχουν γίνει πάνω από 200 εκατομμύρια εξετάσεις νουκλεϊκού οξέος από τη 10η Μαρτίου, στο πλαίσιο της προσπάθειας των αρχών να θέσουν υπό έλεγχο την κατάσταση.

Οι 25 εκατομμύρια κάτοικοι της Σαγκάης παραμένουν υπό αυστηρό περιορισμό από τα τέλη του περασμένου μήνα και αρκετοί διαμαρτύρονται για προβλήματα εφοδιασμού, μεταξύ άλλων.

