Σαγκάη: Η επιβολή καραντίνας σε πολυκατάστημα λόγω κρούσματος προκάλεσε πανικό

Χάος προέκυψε στο κατάστημα ΙΚΕΑ της Σαγκάης το Σαββατοκύριακο, όταν οι πελάτες κλείστηκαν στο κτίριο αφού οι υγειονομικοί υπάλληλοι έμαθαν ότι κάποιος που είχε έρθει σε επαφή με ασθενή με COVID-19 είχε επισκεφθεί το κατάστημα.

Οι άνθρωποι στο κατάστημα στην περιοχή Τσουχούι της πόλης άρχισαν να ουρλιάζουν και να προσπαθούν να φύγουν καθώς τα νέα για την ξαφνική και απροσδόκητη καραντίνα έφτασαν στους πελάτες, με πλάνα που δείχνουν πλήθη να προσπαθούν να βγουν έξω από τις πόρτες προτού κλειδωθούν.

Το Bloomberg ανέφερε τη Δευτέρα ότι οι υγειονομικοί υπάλληλοι της Σαγκάης δήλωσαν ότι έλαβαν «προσωρινά μέτρα ελέγχου» στο κατάστημα αφού ενημερώθηκαν ότι στο κατάστημα υπήρχε στενή επαφή ενός εξάχρονου παιδιού με ασυμπτωματική λοίμωξη COVID.

Οι αρχές αρνήθηκαν να πουν πότε η επαφή είχε επισκεφθεί το κατάστημα της ΙΚΕΑ, σύμφωνα με το Bloomberg.

Yesterday, an abnormal health code case was presented at an IKEA in Shanghai, & the entire mall was suddenly blocked🥶



Some ppl forced their way out for fear of being sent to concentration camps, but there is actually nowhere to escape under #AmazingChina’s digital surveillance pic.twitter.com/MWpbTOJ3kz