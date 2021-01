Σ. Μισέλ: Απαράδεκτη η σύλληψη Ναβάλνι - Να απελευθερωθεί άμεσα

Η σύλληψη του Αλεξέι Ναβάλνι κατά την άφιξή του στην Μόσχα είναι «απαράδεκτη», δήλωσε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ ζητώντας την «άμεση απελευθέρωσή του» από την Μόσχα.

The detainment of Alexey #Navalny upon arrival in Moscow is unacceptable.



I call on Russian authorities to immediately release him.