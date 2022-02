Ρώσος πρέσβης στην ΕΕ: Εάν υπάρξουν ευρωπαϊκές κυρώσεις, θα επιβάλουμε αντικυρώσεις

APimages

Η Ρωσία δεν φοβάται ευρωπαϊκές κυρώσεις διότι αν επιβληθούν, τότε θα υποχρεωθεί να επιβάλει αντικυρώσεις, με θύματα τους καταναλωτές φυσικού αερίου στην Ευρώπη, διαμηνύει ο Ρώσος πρέσβης στην Ευρωπαϊκή Ένωση Βλαντιμίρ Τσίτσοφ, σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ, που θα μεταδοθεί το Σάββατο.

Ο Ρώσος διπλωμάτης, που μιλά ελληνικά, καθώς υπηρέτησε ως μέλος της ρωσικής διπλωματικής αποστολής στην Αθήνα το 1976 και στη Λευκωσία το 1985, τόνισε ότι η Ρωσία είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει τυχόν ουκρανική σύρραξη στην περιοχή του Ντονμπάς και ότι σε καμία περίπτωση δεν θέλει πόλεμο.

Υπογράμμισε πως η ρωσική στρατιωτική μηχανή δεν είναι αναμμένη, παρά προετοιμασμένη για κάθε ενδεχόμενο, αποδίδοντας ευθύνες για την κρίση σε θερμοκέφαλους του Κιέβου που δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να θελήσουν να προκαλέσουν θερμό επεισόδιο στην περιοχή του Ντονμπάς.

Επισήμανε πως η Ρωσία δεν συνομιλεί με την Ευρωπαϊκή Ένωση για την ουκρανική κρίση, καθώς, όπως είπε, η Ευρώπη ως μη ενιαία στρατιωτική δύναμη συντονίζεται με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Η Ρωσία δεν φοβάται τίποτα, δεν φοβάται κανέναν, ακόμα και την κυρία Φον ντερ Λάιεν και τον κύριο Μπάιντεν. Αλλά μου κάνει εντύπωση η φρασεολογία τους ότι η Ρωσία θα δει την "μητέρα όλων των κυρώσεων" (the mother of all sanctions). Αυτό μου θυμίζει τη φρασεολογία του Σαντάμ Χουσεΐν», ανέφερε χαρακτηριστικά.