Ρώσος διπλωμάτης στα Ηνωμένα Έθνη παραιτήθηκε καταγγέλλοντας τον πόλεμο στην Ουκρανία

Ένας Ρώσος διπλωμάτης, μέλος της μόνιμης αποστολής της Ρωσίας στα Ηνωμένα Έθνη, παραιτήθηκε από τη θέση του λέγοντας ότι «ποτέ δεν ντρεπόταν τόσο» για τη χώρα του και καταδικάζοντας τον Βλαντιμίρ Πούτιν για τον «επιθετικό πόλεμο» του εναντίον της Ουκρανίας, σύμφωνα με δημοσιεύματα που επικαλείται ο Guardian.

Ο Μπόρις Μποντάρεφ, σύμβουλος της ρωσικής αποστολής στο γραφείο του ΟΗΕ στη Γενεύη, επέκρινε το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών –όπου εργάζεται για 20 χρόνια– για το αυξανόμενο «επίπεδο ψεύδους και αντιεπαγγελματισμού», αναφέρει η οργάνωση UN Watch για τα δικαιώματα.

Σε δήλωση που κοινοποίησε ο διευθυντής του οργανισμού, Χιλέλ Νόιερ, ο Μποντάρεφ εμφανίζεται να αναφέρει:

«Για είκοσι χρόνια της διπλωματικής μου καριέρας έχω δει διαφορετικές στροφές της εξωτερικής μας πολιτικής, αλλά ποτέ δεν ντρεπόμουν τόσο για τη χώρα μου όσο στις 24 Φεβρουαρίου του τρέχοντος έτους. Ο επιθετικός πόλεμος που εξαπέλυσε ο Πούτιν εναντίον της Ουκρανίας, και μάλιστα εναντίον ολόκληρου του δυτικού κόσμου, δεν είναι μόνο έγκλημα κατά του ουκρανικού λαού, αλλά και, ίσως, το πιο σοβαρό έγκλημα κατά του λαού της Ρωσίας, με το έντονο γράμμα Ζ να προδίδει όλες τις ελπίδες και τις προοπτικές για μια ευημερούσα ελεύθερη κοινωνία στη χώρα μας. Αυτοί που συνέλαβαν αυτόν τον πόλεμο θέλουν μόνο ένα πράγμα - να παραμείνουν στην εξουσία για πάντα, να ζουν σε πομπώδη χωρίς γούστο παλάτια, να πλέουν με γιοτ συγκρίσιμα σε χωρητικότητα και κόστος με ολόκληρο το ρωσικό Ναυτικό, απολαμβάνοντας απεριόριστη δύναμη και πλήρη ατιμωρησία. Για να το πετύχουν αυτό είναι πρόθυμοι να θυσιάσουν όσες ζωές χρειάζεται. Χιλιάδες Ρώσοι και Ουκρανοί έχουν ήδη πεθάνει μόνο για αυτό.»

