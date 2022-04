Ρώσος αξιωματούχος: Η κατάληψη του Ντονμπάς ανοίγει τον δρόμο για τη Μολδαβία

Ο αναπληρωτής διοικητής της κεντρικής στρατιωτικής περιφέρειας της Ρωσίας, Ρουστάμ Μινοκάγιεφ, τόνισε πως αν η Ρωσία καταφέρει να ελέγξει τη νότια Ουκρανία, ανοίγει ο δρόμος και για την Υπερδνειστερία.

Στόχος της Ρωσίας είναι ο πλήρης έλεγχος του Ντονμπάς και της νότιας Ουκρανίας κατά τη διάρκεια της δεύτερης φάσης του πολέμου, δήλωσε την Παρασκευή ο αναπληρωτής διοικητής της κεντρικής στρατιωτικής περιφέρειας της Ρωσίας, σύμφωνα με τα ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

Η δήλωση αυτή του Ρουστάμ Μινοκάγιεφ υποδηλώνει ξεκάθαρα τις φιλοδοξίες της Μόσχας στην Ουκρανία και φυσικά δεν σχεδιάζει να τερματίσει την επίθεσή της εκεί σύντομα, υπογραμμίζει το Reuters.

Τα πρακτορεία ειδήσεων Interfax και TASS τον ανέφεραν ότι ο πλήρης έλεγχος της νότιας Ουκρανίας θα βελτίωνε την πρόσβαση της Ρωσίας στη φιλορωσική αποσχισμένη περιοχή της Υπερδνειστερίας της Μολδαβίας, η οποία συνορεύει με την Ουκρανία και για την οποία το Κίεβο φοβάται ότι θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως βάση εκτόξευσης για νέες επιθέσεις εναντίον της.

Οι Ουκρανοί έχουν ήδη αναφέρει ότι ένα αεροδρόμιο στην περιοχή ετοιμαζόταν να δεχθεί αεροσκάφη και να χρησιμοποιηθεί από τη Μόσχα ως εφαλτήριο για αποστολή στρατευμάτων στην Ουκρανία, ισχυρισμούς που διέψευσαν πάντως το υπουργείο Άμυνας της Μολδαβίας και οι αρχές στην Υπερδνειστερία.

«Ο έλεγχος στη νότια Ουκρανία είναι ένας άλλος δρόμος για την Υπερδνειστερία, όπου υπάρχουν επίσης στοιχεία ότι καταπιέζεται ο ρωσόφωνος πληθυσμός», δήλωσε ο Μινοκάγιεφ, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων TASS, σε συνάντηση στην κεντρική περιοχή Σβερντλόφσκ της Ρωσίας.

Στο μεταξύ, σε ανάρτηση του στο Twitter, το Υπουργείο Άμυνας της Ουκρανίας ότι τα σχόλια του Ρώσου στρατηγού αποκάλυψαν ότι οι προηγούμενοι ισχυρισμοί της Μόσχας ότι δεν έχει εδαφικές φιλοδοξίες ήταν ψευδείς. «Σταμάτησαν να το κρύβουν», ανέφερε το ουκρανικό υπουργείο Άμυνας στο Twitter.

They are not going to stop. The command of the russian central military district announced the next victim of the russian aggression. After gaining control over the southern Ukraine, russia plans to invade Moldova, where they say russian speakers are being “oppressed.”