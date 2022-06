Ρωσικός πύραυλος έπληξε εμπορικό κέντρο στο Κρέμεντσουκ, τουλάχιστον 13 νεκροί

Τουλάχιστον 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 50 τραυματίστηκαν σε ρωσική πυραυλική επίθεση σε εμπορικό κέντρο στην πόλη Κρεμεντσούκ στην κεντρική Ουκρανία, σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι υποστήριξε νωρίτερα, ότι περισσότεροι από 1.000 άνθρωποι βρίσκονταν στο εμπορικό κέντρο την ώρα της επίθεσης. Δεν έδωσε λεπτομέρειες για τα θύματα, αλλά είπε πως «είναι αδύνατο να υπολογίσει κανείς τον αριθμό των θυμάτων».

Ο Κίρυλο Τιμοσένκο, αναπληρωτής επικεφαλής του γραφείου του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι εννέα από τους τραυματίες είναι σε σοβαρή κατάσταση μετά την επίθεση με πυραύλους στην πόλη Κρεμεντσούκ.

«Είναι άσκοπο να ελπίζουμε σε ευπρέπεια και ανθρωπιά από τη Ρωσία», πρόσθεσε ο Ζελένσκι στο Telegram. Ο δήμαρχος της πόλης Βιτάλι Μελέτσκι είπε ότι το χτύπημα προκάλεσε θανάτους και τραυματισμούς, αλλά δεν έδωσε στοιχεία.

Ο Ντμίτρο Λούνιν, ο περιφερειάρχης της περιοχής είπε ότι είναι απίθανο να βρεθούν πολλοί επιζώντες στα ερείπια, επειδή «ήταν μια μεγάλη φωτιά και είχε πολύ καπνό».

Είπε ότι δεν υπήρχε στρατιωτικός στόχος κοντά στον οποίο θα μπορούσε να στοχεύει η Ρωσία και πρόσθεσε: «Είναι μια πράξη τρομοκρατίας εναντίον αμάχων».

Κάποια στιγμή, οι διασώστες έσπευσαν στο κτίριο αφού οι διασώστες φώναξαν «200» που σημαίνει ότι είχαν βρει ένα ή περισσότερα πτώματα στο κτίριο.

Η επιχείρηση διάσωσης είναι σε εξέλιξη και εννέα από τους τραυματίες είναι σε σοβαρή κατάσταση, δήλωσε ο Κίριλο Τιμοσένκο, αναπληρωτής επικεφαλής του προεδρικού γραφείου.

«Χρειαζόμαστε περισσότερα όπλα για να προστατεύσουμε τον λαό μας, χρειαζόμαστε αντιπυραυλική άμυνα», δήλωσε ο Άντριι Γιέρμακ, επικεφαλής του γραφείου του προέδρου.

Ο Βαντίμ Ντενισένκο, σύμβουλος του υπουργείου Εσωτερικών, είπε ότι η Ρωσία θα μπορούσε να είχε τρία κίνητρα για την επίθεση.

«Το πρώτο, αναμφίβολα, είναι να σπείρει τον πανικό, το δεύτερο είναι να... καταστρέψει τις υποδομές μας και το τρίτο είναι να... αυξήσουν το διακύβευμα για να κάνουντην πολιτισμένη Δύση να καθίσει ξανά στο τραπέζι για συνομιλίες», είπε.

Το Kρέμεντσουκ, μια βιομηχανική πόλη 217.000 κατοίκων πριν από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου, είναι η τοποθεσία όπου βρίσκεται το μεγαλύτερο διυλιστήριο πετρελαίου της Ουκρανίας.

Την ίδια ώρα, ο ανταποκριτής του Economist, Όλιβερ Κάρολ, έκανε λόγο για «σκηνές τρόμου», επικαλούμενος έναν άνδρα που μιλούσε στο τηλέφωνο που είπε ότι «άνθρωποι ήταν μέσα στο κτίριο και οι τοίχοι έχουν αρχίσει να πέφτουν μέσα».

Horror scenes in Kremenchuk, as a Russian missile hits a shopping centre. The man speaking on phone : “people were are the building, the walls are starting to fall in” pic.twitter.com/REDBFmuT3R