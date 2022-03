Ρωσικό ΥΠΕΞ: Νόμιμοι στόχοι οι αποστολές όπλων στην Ουκρανία

Οι αποστολές όπλων στην Ουκρανία θα αποτελούν πλέον «νόμιμους στόχους» για τον ρωσικό στρατό, σύμφωνα με τον αναπληρωτή υπουργό Εξωτερικών της Ρωσίας Σεργκέι Ριάμπκοφ, όπως μετέδωσαν το skynews και το buzzfeednews.

Ο Ριάμπκοφ υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ έχουν ενημερωθεί για τη ρωσική θέση.

«Έχουμε προειδοποιήσει τις ΗΠΑ ότι η άντληση όπλων από διάφορες χώρες που ενορχηστρώνει δεν είναι απλώς μια επικίνδυνη κίνηση, είναι μια ενέργεια που καθιστά αυτές τις αποστολές νόμιμους στόχους», υποστήριξε ο Ριάμπκοφ.

Καταγγέλλοντας τις αμερικανικές κυρώσεις κατά της Μόσχας είπε ότι αποτελούν «μια άνευ προηγουμένου προσπάθεια να δοθεί ένα σοβαρό πλήγμα σε διάφορους τομείς της ρωσικής οικονομίας».

Ωστόσο, επέμεινε ότι η Ρωσία δεν σκοπεύει να εκδιώξει δυτικά μέσα ενημέρωσης και επιχειρήσεις, προσθέτοντας: «Δεν πρόκειται να κλιμακώσουμε την κατάσταση».

