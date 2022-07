Ρωσική πρεσβεία: Ρωσικό πλοίο με στρατιωτικό φορτίο «υπό κράτηση» στην Ινδία

Η ρωσική πρεσβεία στην Ινδία ανακοίνωσε σήμερα ότι έλαβε γνώση ότι ένα ρωσικό φορτηγό πλοίο κρατείται στο ινδικό λιμάνι Κοτσί.

«Η ρωσική πρεσβεία στην Ινδία γνωρίζει ότι ένα ρωσικό φορτηγό πλοίο κρατείται στο ινδικό λιμάνι Κοτσί, με το πλοίο να μεταφέρει στρατιωτικό φορτίο για τις ινδικές Ένοπλες Δυνάμεις», ανέφερε η πρεσβεία, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων ANI.

«Η πρεσβεία έστειλε στο υπουργείο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ινδίας ένα επίσημο αίτημα για να λάβει εξηγήσεις των συνθηκών του συμβάντος. Ζητήσαμε επίσης από το υπουργείο να διασφαλίσει τον άνευ όρων σεβασμό των δικαιωμάτων των Ρώσων πλοιοκτητών και του πληρώματος», πρόσθεσε η πρεσβεία, σύμφωνα με το πρακτορείο.

