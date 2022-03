Ρωσικό MME παραδέχεται ότι σκοτώθηκαν σχεδόν 10.000 Ρώσοι στην Ουκρανία

Η Komsomolskaya Pravda, που τάσσεται υπέρ του Κρεμλίνου, ανέφερε σήμερα ότι σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, συνολικά 9.861 Ρώσοι στρατιώτες έχασαν τη ζωή τους στην Ουκρανία και 16.153 τραυματίστηκαν. Το τελευταίο επίσημο νούμερο που ανακοίνωσαν οι ρωσικές αρχές στις 2 Μαρτίου ήταν μόλις 498.

Την εν λόγω είδηση δημοσίευσε σε ανάρτησή του στο twitter ο επικεφαλής ανταποκριτής Εξωτερικών ειδήσεων της Wall Street Journal Γιάροσλαβ Τροφίμοφ,

Komsomolskaya Pravda, the pro-Kremlin tabloid, says that according to Russian ministry of defense numbers, 9,861 Russian soldiers died in Ukraine and 16,153 were injured. The last official Russian KIA figure, on March 2, was 498. Fascinating that someone posted the leaked number. pic.twitter.com/LHrBWIQ49z

Το ουκρανικό μέσο NEXTA αναφέρει ότι η εν λόγω ανάρτηση διαγράφτηκε μετά από λίγα λεπτά.

‼️ An article about losses from Russian side has appeared on the website of Komsomolskaya Pravda. The article refers to 9861 dead and 16153 injured. The publication refers to #Russian Ministry of Defense.



A few minutes later, article was deleted but internet remember everything. pic.twitter.com/d0w77OYdOf