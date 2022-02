Ρωσική επίθεση σε όλα τα μέτωπα, αντιστέκονται οι ουκρανικές δυνάμεις - Πολεμικό υλικό στέλνουν ΗΠΑ και Γερμανία

Γενική επίθεση σε όλα τα μέτωπα διέταξε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας στην τρίτη ημέρα της εισβολής στην Ουκρανία. Η ρωσική πλευρά υποστηρίζει ότι οι επιχειρήσεις συνεχίζονται με υπαιτιότητα του Κιέβου.

«Σήμερα όλες οι μονάδες έλαβαν τη διαταγή να διευρύνουν την επίθεση προς όλες τις κατευθύνσεις, σύμφωνα με το σχέδιο επίθεσης», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας Ιγκόρ Κονασένκοφ.

Ο ίδιος υποστήριξε πως οι φιλορώσοι αυτονομιστές στην ανατολική Ουκρανία, υποστηριζόμενοι από το ρωσικό στρατό, σημειώνουν «επιτυχίες».

Οι ισχυρισμοί αυτοί δεν μπορούν να επαληθευθούν άμεσα από ανεξάρτητη πηγή.

Κατά την τρίτη ημέρα της εισβολής στην Ουκρανία που διέταξε ο Βλαντίμιρ Πούτιν, μάχες διεξήχθησαν στην πρωτεύουσα Κίεβο και σε άλλες πόλεις αυτής της φιλοδυτικής χώρας της ανατολικής Ευρώπης.

Οι ουκρανικές αρχές ανακοίνωσαν σήμερα ότι τουλάχιστον 198 άμαχοι έχουν σκοτωθεί από την αρχή της ρωσικής εισβολής, ενώ πολλαπλασιάζονται οι βομβαρδισμοί του Κιέβου και άλλων πόλεων, όπως το Χάρκοβο (ανατολικά).

Ο Κονασένκοφ επανέλαβε ότι ο ρωσικός στρατός δεν πλήττει κατοικημένες περιοχές, αλλά δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου είδαν κατοικίες να έχουν πληγεί από πυρά σε όλη τη χώρα.

Κατηγορώντας τις ουκρανικές αρχές ότι «εμπλέκουν τον άμαχο πληθυσμό» καθώς «μοιράζουν με τρόπο ανεξέλεγκτο» όπλα, ο ρώσος εκπρόσωπος δήλωσε επίσης ότι αυτό «θα οδηγήσει αναπόφευκτα σε ατυχήματα και σε απώλειες».Βομβαρδισμοί στο

Βομβαρδισμοί σημειώνονται στο Μικολάιβ της νότιας Ουκρανίας το βράδυ του Σαββάτου όπως μεταδίδει το Reuters.

Στο μεταξύ, όπως έχει γίνει γνωστό, σε 2.700 ανέρχονται οι συλλήψεις Ρώσων που τάσσονται κατά του πολέμου στην Ουκρανία.

Οι εξελίξεις στην Ουκρανία μέχρι το βράδυ του Σαββάτου έχουν ως εξής:

Συνεχίζονται οι μάχες στην ουκρανική επικράτεια με το Κίεβο πάντως να παραμένει υπό τον έλεγχο των ουκρανικών δυνάμεων.

Πολλές ευρωπαϊκές χώρες (Γαλλία, Ιταλία, Ελλάδα) έχουν ταχθεί υπέρ του αποκλεισμού της Ρωσίας από το διεθνές τραπεζικό σύστημα SWIFT. Σε «στοχευμένους και λειτουργικούς περιορισμούς» της Ρωσίας από το SWIFT συναινεί η Γερμανία.

Η Ουκρανία πιέζει την Τουρκία να κλείσει τα Στενά του Βοσπόρου για τα ρωσικά πλοία, με την Άγκυρα να μην έχει λάβει ακόμα σχετική απόφαση.

Η Γερμανία στέλνει αντιαρματικά στην Ουκρανία μέσω Ολλανδίας. Το Reuters έκανε λόγο αρχικά για 400 αντιαρματικά, ενώ τηλεγράφημα του Γαλλικού πρακτορείου το βράδυ του Σαββάτου έκανε λόγο για 1.000 αντιαρματικά όπλα και 500 πυραύλους εδάφους-αέρος Stinger.

Ρωσικά στρατεύματα πλησιάζουν τον ουκρανικό πυρηνικό σταθμό στη Ζαπορίζια και στοχεύουν με τις ρουκέτες τους την τοποθεσία, δήλωσε σήμερα ο Βαντίμ Ντενισένκο, σύμβουλος του Ουκρανού υπουργού Εσωτερικών.

Η Ρωσία έχει ήδη καταλάβει τον κατεστραμμένο σταθμό του Τσερνόμπιλ σε απόσταση περίπου 100 χιλιομέτρων βόρεια του Κιέβου.

Οι ΗΠΑ θα παράσχουν μια νέα στρατιωτική στήριξη στην Ουκρανία, ύψους 350 εκατομμυρίων δολαρίων, για να βοηθήσουν το Κίεβο να πολεμήσει τη ρωσική εισβολή, σύμφωνα με ανακοίνωση του επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Άντονι Μπλίνκεν.

«Αυτή η βοήθεια θα περιλαμβάνει νέα αμυντικά στρατιωτικά μέσα, που θα επιτρέψουν στην Ουκρανία να πολεμήσει τις τεθωρακισμένες, αερομεταφερόμενες και άλλες απειλές με τις οποίες βρίσκεται αντιμέτωπη σήμερα», διαβεβαίωσε ο Μπλίνκεν σε ένα δελτίο τύπου.

«Πρόκειται για ένα ακόμη σαφές μήνυμα ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται στο πλευρό του ουκρανικού λαού τη στιγμή που υπερασπίζεται το κυρίαρχο, θαρραλέο και υπερήφανο έθνος του», συμπλήρωσε ο Αμερικανός ΥΠΕΞ.

Ο ίδιος υπενθύμισε ότι οι ΗΠΑ είχαν εκταμιεύσει το φθινόπωρο στρατιωτική βοήθεια ύψους 60 εκατομμυρίων δολαρίων προς την Ουκρανία, κατόπιν επιπλέον 200 εκατομμυρίων δολαρίων τον Δεκέμβριο, «ενώ η (ρωσική) απειλή υλοποιείτο».

Με τα 350 εκατομμύρια που ανακοινώθηκαν σήμερα, το ποσό αυτό «ανέρχεται σε άνω του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων σε συνολική βοήθεια ασφαλείας που οι ΗΠΑ παρέχουν στην Ουκρανία…», τόνισε.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα ο προέδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν έδωσε οδηγίες στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ προκειμένου να αποδεσμεύσει κονδύλι ύψους 350 εκατ. δολαρίων ως στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία καθώς η χώρα προσπαθεί να αποκρούσει μια ρωσική εισβολή.

Την παράδοση 1000 αντιαρματικών και 500 πυραύλων Stinger στην Ουκρανία ενέκρινε πριν από λίγο η Καγκελαρία.

«Η ρωσική επίθεση σηματοδοτεί ένα σημείο καμπής. Είναι καθήκον μας να κάνουμε ό,τι μπορούμε προκειμένου να στηρίξουμε την Ουκρανία στην άμυνά της εναντίον του στρατού εισβολής του Πούτιν. Γι' αυτό παραδίδουμε 1000 αντιαρματικά και 500 πυραύλους Stinger στους φίλους μας στην Ουκρανία», δήλωσε ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς με ανάρτησή του στο Twitter.

Τα εδάφη της Ουκρανίας που έχουν καταλάβει οι ρωσικές δυνάμεις από την έναρξη της εισβολής από τα ξημερώματα της Πέμπτης μέχρι σήμερα απεικονίζονται σε χάρτη που δημοσιεύει η ιστοσελίδα του βρετανικού τηλεοπτικού δικτύου BBC.

Οι ρωσικές δυνάμεις έχουν στον έλεγχό τους εδάφη σε τρία μέτωπα. Στη βόρεια Ουκρανία από τα σύνορα με τη Λευκορωσία μέχρι και τα περίχωρα του Κιέβου και στα ρωσικά σύνορα, στις περιοχές κοντά στο Χάρκοβο. Επίσης, στο Ντονμπάς στην ανατολική Ουκρανία. Τέλος, στη νότια Ουκρανία και την Κριμαία, την οποία ως γνωστόν η Ρωσία έχει προσαρτήσει από το 2014.

Πού διεξάγονται μάχες στο Κίεβο (Χάρτης)

Χάρτης του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων δείχνει τις περιοχές του Κιέβου όπου διεξάγονται μάχες μεταξύ ουκρανικών και ρωσικών δυνάμεων, οι οποίες εξακολουθούν να πολιορκούν την ουκρανική πρωτεύουσα.

Map showing Kyiv where Ukraine and Russian forces are fighting, as of February 26, 0930 GMT#AFPgraphics @AFP pic.twitter.com/dGAgiRSEyg