Ρωσικά μαχητικά παρενόχλησαν ολλανδικό πολεμικό πλοίο στη Μαύρη Θάλασσα

Ρωσικά μαχητικά παρενόχλησαν ένα ολλανδικό πολεμικό πλοίο κατά τη διάρκεια της διέλευσης του σε διεθνή ύδατα στη Μαύρη Θάλασσα, σύμφωνα με ανακοίνωση του Ολλανδικού Υπουργείου Αμύνης, λίγες μέρες μετά το περιστατικό με βρετανικό αντιτορπιλικό στην ίδια περιοχή.

Σύμφωνα με το ολλανδικό Υπουργείο Άμυνας, «τα ρωσικά μαχητικά προκάλεσαν μια επικίνδυνη κατάσταση στη Μαύρη Θάλασσα κοντά στο HNLMS Evertsen. Τα μαχητικά πέταξαν επικίνδυνα χαμηλά, προσπαθώντας να εκφοβίσουν το πλήρωμα. Το πλοίο έπλεε σε διεθνή ύδατα».

Armed Russian military jets caused a dangerous situation in the Black Sea near HNLMS Evertsen last Thursday. The aircraft repeatedly flew dangerously low over and close to the ship and carried out mock attacks. HNLMS Evertsen was in international waters during these harassments. pic.twitter.com/fcY1nH392V

