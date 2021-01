Ρωσία: Συλλήψεις στις διαδηλώσεις υπέρ του Αλεξέι Ναβάλνι

Σε εκατοντάδες συλλήψεις υποστηρικτών του Αλεξέι Ναβαλνι προχώρησαν σήμερα οι ρωσικές αρχές καθώς είχαν συγκεντρωθεί σε δεκάδες πόλεις της χώρας αψηφώντας τις πολικές θερμοκρασίες.

Σύμφωνα με την γαλλική εφημερίδα Le Monde, πάνω από 200 άτομα συνελήφθησαν μέχρι τώρα από την ρωσική αστυνομία στη ρωσική Άπω Ανατολή και τη Σιβηρία.

Βίντεο από το Βλαντιβοστόκ έδειξαν ότι η αστυνομία κυνηγούσε μια ομάδα διαδηλωτών στο δρόμο, ενώ οι διαδηλωτές στο Khabarovsk, σε θερμοκρασίες περίπου -14 βαθμούς Κελσίου (7 βαθμοί Φαρενάιτ), φώναξαν «Ντροπή!» και «κλέφτες!»

Protests are taking place across Russia today, calling for Navalny’s release. This is Vladivostok, in the country’s Far East pic.twitter.com/luO4oudeH9

The sun is rising in the East. Large protest in Vladivostok against the jailing of @navalny and the corruption of the regime. pic.twitter.com/o1Qoagim8r