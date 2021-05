Ρωσία: Στους 9 οι νεκροί και 21 οι τραυματίες από την επίθεση στο σχολείο στο Καζάν

Ο 19χρονος Ιλνάζ Γκαλιαβίεφ, ο οποίος συνελήφθη, είναι σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο νεαρός που πραγματοποίησε επίθεση σήμερα στο σχολείο της πόλης Καζάν με αποτέλεσμα να χάσουν την ζωή τους 9 άτομα, εκ των οποίων 7 παιδιά και 2 ενήλικες, και να τραυματισθούν 21, εκ των οποίων οι οκτώ σε σοβαρή κατάσταση. Ο δράστης ενήργησε μόνος του και έγινε γνωστό ότι είχε διαγραφεί από το κολλέγιο στο οποίο φοιτούσε.

Ο πρόεδρος του Ταταρστάν Ρουστάμ Μινιχάνοφ, δήλωσε: «Χάσαμε επτά παιδιά. Μαθητές της όγδοης τάξης. Τέσσερα αγόρια και τρία κορίτσια. Επίσης χάσαμε και μια δασκάλα και μια ακόμη γυναίκα. Συνολικά χάσαμε εννιά ανθρώπους», δήλωσε ο πρόεδρος του Ταταρστάν, προσθέτοντας ότι υπάρχουν 18 παιδιά και 2 ενήλικες τραυματίες και οι γιατροί κάνουν το παν για να κρατήσουν πολλά από τα παιδιά στην ζωή.

🇷🇺Children jumped right out of the windows of a school in Kazan, where a teenager opened fire.#Russia pic.twitter.com/pHTwdD8eGv