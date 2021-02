Ρωσία: Σφοδρή χιονόπτωση έπληξε τη Μόσχα

Η συνεχιζόμενη χιονόπτωση στη Μόσχα έσπασε κάθε ρεκόρ 24ώρου, καθώς στη ρωσική πρωτεύουσα στις 6 το πρωί σήμερα οι ατμοσφαιρικές κατακρημνίσεις έφτασαν τα 15 χιλιοστά, σύμφωνα με τον Μιχαήλ Λέους, έναν ειδικό στο μετεωρολογικό κέντρο Fobos της Ρωσίας.

Το προηγούμενο ρεκόρ, των 7,4 χιλιοστών, είχε καταγραφεί το 1973 και είχε ήδη σπάσει από την Παρασκευή καθώς η Μόσχα σαρώνεται από έναν «Αρμαγεδδώνα» χιονιού.

Στην πόλη, το ύψος του χιονιού έχει ήδη φτάσει τα 40 εκατοστά, όμως είναι απίθανο να σπάσει σήμερα το ρεκόρ 24ώρου του 1956, που ήταν στα 60 εκατοστά.

