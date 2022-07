Ρωσία: Ρομποτικός παίκτης σκακιού έσπασε το δάχτυλο του επτάχρονου αντιπάλου του

Το σκάκι δεν έχει καταγράψει ιδιαίτερα περιστατικά βίας ως άθλημα. Τουλάχιστον μέχρι την περασμένη εβδομάδα οπότε ένας ρομποτικός παίκτης σκακιού που μάλλον μπερδεύτηκε από τις γρήγορες κινήσεις ενός επτάχρονου αγοριού με το οποίο έπαιζε, άρπαξε και έσπασε το δάκτυλο του κατά τη διάρκεια του Moscow Open.

«Το ρομπότ έσπασε το δάκτυλο του παιδιού», ανέφερε ο Σεργκέι Λαζάρεφ, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Σκακιού της Μόσχας μετά το ατύχημα, τονίζοντας ότι το ρομπότ είχε παίξει πολλές φορές στο παρελθόν χωρίς προβλήματα. «Είναι βέβαια κακό», πρόσθεσε σύμφωνα με το πρακτορείο Tass.

Βίντεο του περιστατικού που σημειώθηκε σύμφωνα με τον Guardian στις 19 Ιουλίου που δείχνει μια γυναίκα και τρεις άνδρες να σπεύδουν για να απελευθερώσουν το χέρι του παιδιού, έχει γίνει viral.

A robot broke kid's finger at Chess Tournament in Moscow



There is no violence in chess, they said.



Come and play, they said.