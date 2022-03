Ρωσία: «Ψευδείς ειδήσεις» η βομβιστική επίθεση στο νοσκομείο παίδων στη Μαριούπολη

Η Ρωσία ανακοίνωσε σήμερα ότι οι καταγγελίες της Ουκρανίας σύμφωνα με τις οποίες ο ρωσικός στρατός βομβάρδισε ένα νοσοκομείο παίδων στη Μαριούπολη είναι «ψευδείς ειδήσεις», εξηγώντας πως επρόκειτο για μια πρώην μαιευτική κλινική η οποία έχει καταληφθεί εδώ και καιρό από τον στρατό.

«Με αυτό τον τρόπο δημιουργούνται οι ψευδείς ειδήσεις», ανέφερε ο Ντμίτρι Πολιάνσκι πρώτος αναπληρωτής μόνιμος εκπρόσωπος της Ρωσίας στον ΟΗΕ στον λογαριασμό του στο Twitter.

Ο Πολιάνσκι επεσήμανε ότι η Ρωσία είχε προειδοποιήσει στις 7 Μαρτίου ότι το νοσοκομεία είχε μετατραπεί σε στρατιωτική θέση από τον οποίοι οι Ουκρανοί έριχναν πυρά.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένκσι κατηγόρησε τη Μόσχα ότι διεξάγει γενοκτονία αφού Ουκρανοί αξιωματούχοι κατήγγειλαν ότι ρωσικό πολεμικό αεροσκάφος βομβάρδισε το νοσοκομείο παίδων στη Μαριούπολη χθες Τετάρτη.

