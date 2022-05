Ρωσία: Πλήξαμε αμερικανικές και ευρωπαϊκές αποστολές όπλων κοντά στην Λβίβ

Η Ρωσία έπληξε αμερικανικές και ευρωπαϊκές αποστολές όπλων κοντά στην περιοχή Λβιβ της Ουκρανίας σύμφωνα με το πρακτορείο Interfax που αποδίδει την πληροφορία στο ρωσικό Υπουργείο Άμυνας.

Ο επικεφαλής της περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης της Λβιβ, Μαξίμ Κοζίτσκιι, σύμφωνα με το CNN δήλωσε από την πλευρά του ότι ρωσικοί πύραυλοι στόχευσαν τη δυτική Ουκρανία κατά τη διάρκεια της νύχτας καταστρέφοντας τις σιδηροδρομικές υποδομές κοντά στα σύνορα με την Πολωνία. Δεν έκανε λόγο για πλήγματα σε αποστολές όπλων.

Διευκρίνισε ότι η τοποθεσία χτυπήθηκε κοντά στην πόλη Γιάβοριβ, ​​η οποία φιλοξενεί επίσης μια μεγάλη στρατιωτική βάση. Είπε ότι δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα. Τα συστήματα αεράμυνας κατέρριψαν τρεις πυραύλους, πρόσθεσε.

Ο δήμαρχος της πόλης, Αντρίι Σαντοβίι, είπε ότι καμία τοποθεσία στην ίδια την πόλη Λβιβ δεν επλήγη. Μια σειρά από εκρήξεις ακούστηκαν στο κέντρο του Lviv γύρω στις 00:45 τοπική ώρα, λίγο αφότου ήχησαν οι σειρήνες αεροπορικής επιδρομής στην πόλη. Ένα μέλος της ομάδας του CNN στην πόλη είδε την αεράμυνα να φωτίζεται βορειοδυτικά -- προς την κατεύθυνση του Γιαβορίβ περίπου 25 μίλια μακριά. Το Γιάβοριβ έχει χτυπηθεί τουλάχιστον τρεις φορές από την έναρξη του πολέμου. Στην πρώτη επίθεση, στη στρατιωτική βάση εκεί, στις 13 Μαρτίου, σκοτώθηκαν περισσότεροι από 30 άνθρωποι.

