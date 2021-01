Ρωσία: Πάνω από 5.000 οι συλλήψεις διαδηλωτών υπέρ του Ναβάλνι

Σε μια επίδειξη δύναμης, η αστυνομία απέκλεισε την περιοχή στο κέντρο της Μόσχας, κλείνοντας δρόμους στους πεζούς κοντά στο Κρεμλίνο, σταθμούς του μετρό και αναπτύσσοντας εκατοντάδες μέλη των δυνάμεων ασφαλείας. Τουλάχιστον 5.021 άνθρωποι συνελήφθησαν στη χώρα, μεταξύ αυτών 1.608 στη Μόσχα, σύμφωνα με την οργάνωση OVD-Info.

Η αστυνομία εκτιμά πως στη σημερινή διαδήλωση στη Μόσχα συμμετείχαν περίπου 2000 άνθρωποι. Δημοσιογράφοι του Ρόιτερς υπολογίζουν τον αριθμό τους σε μερικές χιλιάδες, μικρότερου όγκου σε σύγκριση με το περασμένο Σαββατοκύριακο.

Στην Αγία Πετρούπολη και στη Μόσχα οι δυνάμεις ασφαλείας έκαναν χρήση βίας για να συλλάβουν τους διαδηλωτές και υπάρχουν μαρτυρίες ότι χρησιμοποίησαν τέιζερ.

Στο Βλαδιβοστόκ, στο ανατολικό τμήμα της χώρας, σε βίντεο που καταγράφηκαν διακρίνονται διαδηλωτές να φωνάζουν «Ο Πούτιν είναι κλέφτης», αψηφώντας τον υδράργυρο που έχει πέσει στους -13 βαθμούς κελσίου. Η αστυνομία συνέλαβε περισσότερους από 120 ανθρώπους στην πόλη αυτή, σύμφωνα με την OVD-Info. Αλλά και στο Γιακούτσκ, στη Σιβηρία, δεκάδες άνθρωποι συμμετείχαν στη διαδήλωση παρά τη θερμοκρασία των -42 βαθμών κελσίου.

Tens of thousands of people turned out across Russia on Sunday for a second consecutive weekend rally in support of a jailed opposition leader, Aleksei Navalny. But where the protesters went, so did the police, meeting them in sometimes brutal clashes.https://t.co/adEMlWDM6g pic.twitter.com/KdnkalGS8e