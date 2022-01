Ρωσία: Πάνω από 400 εκατ. δόσεις του Sputnik-V μοιράστηκαν παγκοσμίως

Περισσότερες από 400 εκατομμύρια δόσεις του εμβολίου κατά του κορονοϊού Sputnik (Sputnik V και Sputnik Light) έχουν διατεθεί σε όλο τον κόσμο, περιλαμβανομένης της Ρωσίας, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση που κοινοποίησαν στο Twitter οι παρασκευαστές του εμβολίου.

Σύμφωνα με μελέτη του ιταλικού Ινστιτούτου Spallanzani, το ρωσικό εμβόλιο Sputnik V παρουσίασε δυο φορές περισσότερα εξουδετερωτικά αντισώματα έναντι του στελέχους Όμικρον απ’ όσα του εμβολίου της Pfizer. Τα ευρήματα επιβεβαιώνουν τα αποτελέσματα μιας εργαστηριακής μελέτης του Ερευνητικού Κέντρου Gamaleya που δημοσιεύθηκε στο MedRxiv, τα οποία καταδεικνύουν την υψηλή ιική εξουδετερωτική δράση του εμβολίου Sputnik V έναντι του παραλλαγμένου στελέχους Όμικρον, η οποία ενισχύεται περαιτέρω με την αναμνηστική δόση με το εμβόλιο Sputnik -Light .

Το εμβόλιο Sputnik-V έχει εγκριθεί για χρήση σε 71 χώρες με συνολικό πληθυσμό που υπερβαίνει τα 4 δισεκατομμύρια κατοίκους και το Sputnik-Light σε περισσότερες από 30 χώρες.

Over 400 million Sputnik vaccine doses have been supplied worldwide including Russia to date to fight COVID-19 pandemic.



Over 800,000 doses of 1-shot Sputnik Light, standalone vaccine & universal booster effective against #Omicron & other mutations arrived in Turkmenistan. pic.twitter.com/SEhTJImXJ4